Опубликована сегодня в 8:31

Детский страх, который управляет взрослой жизнью: неожиданное признание Таисии Повалий

Таисия Повалий сообщила, что до сих пор боится управлять автомобилем

Детский страх может сопровождать человека всю жизнь, если он однажды пустил корни и не был преодолён. Именно так произошло с певицей Таисией Повалий, которая призналась, что до сих пор боится садиться за руль автомобиля. Артистка рассказала, что впервые столкнулась с этим чувством ещё в детстве и с тех пор так и не смогла избавиться от него.

Истоки страха

По словам певицы, её отец работал профессиональным водителем. Девочка часто сидела рядом, наблюдая за тем, как он ведёт машину. Но вместо уверенности за рулём у неё зародился внутренний страх.

"Я всегда сидела рядом. Мне казалось: "Ой, на нас едут все машины!" Поэтому этот страх детский не поборолся до сих пор", — сказала певица Таисия Повалий.

С того времени артистка не предпринимала попыток получить водительское удостоверение. Она призналась, что никогда не сдавалась на права и даже не пробовала водить машину.

Почему страх остался

Психологи отмечают: если в детстве сформировалось устойчивое негативное восприятие какой-либо ситуации, то во взрослом возрасте справиться с ним бывает крайне сложно. Особенно это касается ситуаций, связанных с ощущением опасности и риском для жизни. У Повалий именно так и произошло — с ранних лет она видела движение на дороге как потенциальную угрозу.

Для многих людей автомобиль олицетворяет свободу и независимость. Но для певицы транспорт стал символом тревоги, и даже спустя десятилетия она предпочитает оставаться в стороне от вождения.

Сравнение с коллегами

При этом Повалий призналась, что восхищается смелостью коллег, которые не только водят машины, но и осваивают более сложные категории прав. Так, её подруга и певица Любовь Успенская в августе сдала на права категории D, которые позволяют управлять автобусами.

"Я завидую смелости своей коллеги Любови Успенской, которая имеет права категории D", — отметила певица Таисия Повалий.

Успенская поделилась, что решила испытать себя и пройти экзамены. После успешной сдачи она даже устроила заезд на собственном автобусе Mercedes-Benz и показала друзьям новую машину. Этот поступок вызвал у многих коллег уважение, ведь не каждая женщина в зрелом возрасте решается на такой шаг.

