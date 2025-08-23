Боятся врачей больше, чем болезней: неожиданный результат опроса россиян

Согласно исследованию Финансового университета при Правительстве РФ, сети клиник "Будь Здоров" и компании "Ингосстрах", более 60% россиян испытывают страх перед визитом к врачу. Самыми тревожными оказались жители Кемерова: лишь 17% из них признались, что не боятся медицинских специалистов, сообщает "Российская газета".

Кого боятся чаще всего

Руководитель исследования Александр Шатилов отметил, что наибольший страх вызывают:

стоматологи — у 63% опрошенных;

психологи — у 44%;

гинекологи — у 23%.

Среди "нежеланных" врачей также оказались урологи, хирурги, проктологи и офтальмологи.

Отдельно пациенты выделяют болезненные или неприятные процедуры: уколы (37%), рентген (17%), забор крови и лечение зубов. Многие жалуются и на тревогу во время МРТ.

Почему страхи возникают

По словам специалистов, корни подобных фобий часто уходят в детство. Когда-то даже простая прививка или анализ крови воспринимались как испытание. Сегодня врачи стараются снижать уровень тревожности, используя новые технологии.

VR и телемедицина против страха

Главный врач детской клиники "Будь Здоров" Елизавета Хайми рассказала о применении VR-очков при вакцинации, лечении зубов и заборе крови у детей. Виртуальная реальность помогает снизить тревогу, облегчает контакт с пациентом и делает процесс менее стрессовым.

Телемедицина также доказала свою эффективность: возможность получить консультацию дома позволяет людям чувствовать себя более спокойно, экономит силы и время, а предварительная онлайн-беседа помогает структурировать жалобы и сократить количество лишних визитов.

Что пугает пациентов больше всего

Среди основных источников тревоги респонденты назвали:

ожидание боли (61%);

неприятные ощущения (32%);

звуки медицинской техники (2,6%);

характерный "больничный" запах (1,3%).

Будущее за цифровыми технологиями

Директор по информационным технологиям сети "Будь Здоров" Алексей Остроушко отметил, что цифровизация медицины меняет взаимодействие врача и пациента. Технологии виртуальной и дополненной реальности, а также искусственный интеллект уже применяются в обучении, реабилитации и проведении процедур. По данным Gartner, VR/AR-решения вошли в число ключевых мировых трендов, а российский рынок этих технологий входит в десятку самых быстрорастущих.