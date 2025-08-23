Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
врач в больнице
врач в больнице
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:59

Боятся врачей больше, чем болезней: неожиданный результат опроса россиян

Исследование: более 60% россиян боятся посещать врачей

Согласно исследованию Финансового университета при Правительстве РФ, сети клиник "Будь Здоров" и компании "Ингосстрах", более 60% россиян испытывают страх перед визитом к врачу. Самыми тревожными оказались жители Кемерова: лишь 17% из них признались, что не боятся медицинских специалистов, сообщает "Российская газета".

Кого боятся чаще всего
Руководитель исследования Александр Шатилов отметил, что наибольший страх вызывают:

  • стоматологи — у 63% опрошенных;
  • психологи — у 44%;
  • гинекологи — у 23%.

Среди "нежеланных" врачей также оказались урологи, хирурги, проктологи и офтальмологи.

Отдельно пациенты выделяют болезненные или неприятные процедуры: уколы (37%), рентген (17%), забор крови и лечение зубов. Многие жалуются и на тревогу во время МРТ.

Почему страхи возникают
По словам специалистов, корни подобных фобий часто уходят в детство. Когда-то даже простая прививка или анализ крови воспринимались как испытание. Сегодня врачи стараются снижать уровень тревожности, используя новые технологии.

VR и телемедицина против страха
Главный врач детской клиники "Будь Здоров" Елизавета Хайми рассказала о применении VR-очков при вакцинации, лечении зубов и заборе крови у детей. Виртуальная реальность помогает снизить тревогу, облегчает контакт с пациентом и делает процесс менее стрессовым.

Телемедицина также доказала свою эффективность: возможность получить консультацию дома позволяет людям чувствовать себя более спокойно, экономит силы и время, а предварительная онлайн-беседа помогает структурировать жалобы и сократить количество лишних визитов.

Что пугает пациентов больше всего
Среди основных источников тревоги респонденты назвали:

  • ожидание боли (61%);
  • неприятные ощущения (32%);
  • звуки медицинской техники (2,6%);
  • характерный "больничный" запах (1,3%).

Будущее за цифровыми технологиями
Директор по информационным технологиям сети "Будь Здоров" Алексей Остроушко отметил, что цифровизация медицины меняет взаимодействие врача и пациента. Технологии виртуальной и дополненной реальности, а также искусственный интеллект уже применяются в обучении, реабилитации и проведении процедур. По данным Gartner, VR/AR-решения вошли в число ключевых мировых трендов, а российский рынок этих технологий входит в десятку самых быстрорастущих.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отказ от разговоров о сексе и нежелание к близости указывают на несовместимость — эксперт сегодня в 18:01

Ссоры из-за близости — не всегда про либидо: что действительно разрушает интим

Сексолог объяснила, почему конфликты в постели не всегда связаны с либидо, и какие скрытые причины могут разрушать сексуальную совместимость.

Читать полностью » Стрижки для тонких волос: каре, боб 90-х, пикси и pageboy bob создают объём сегодня в 17:51

Одна ошибка со стрижкой — и тонкие волосы будут выглядеть ещё реже

Хотите придать объем и стиль тонким волосам? Узнайте секреты стрижек и укладок, которые подойдут именно вам — такие простые, но эффективные советы.

Читать полностью » Врачи назвали основные причины судорог в ногах и когда они опасны вчера в 17:50

Как справиться с судорогами: 7 эффективных способов, которые вас удивят

Судороги в ногах — частая проблема, которой страдают до 60% взрослых, особенно пожилые и беременные. Узнайте, как избежать и лечить это неприятное состояние.

Читать полностью » Эксперт рассказал, какая температура в спальне помогает быстрее уснуть сегодня в 17:34

Жара крадёт сон, холод лишает отдыха: какая температура в спальне считается идеальной

Учёные выяснили, что секрет крепкого сна кроется не в подушке или одеяле, а в температуре комнаты. Какой диапазон признан самым полезным?

Читать полностью » Офтальмолог перечислил продукты для профилактики катаракты и возрастных изменений зрения сегодня в 17:11

Цитрусовые против катаракты: секрет крепкого зрения — не в очках, а в правильной еде

Офтальмолог назвал пять продуктов, которые помогут сохранить зрение. Морковь, зелень, рыба и ещё два простых ингредиента защитят глаза от болезней.

Читать полностью » Нутрициолог предупредил об опасности апельсиновой диеты для желудка и сердца сегодня в 17:01

Желудок страдает, вес возвращается: чем опасна мода на монодиеты

Апельсиновая диета обещает быстрый результат, но может привести к проблемам с желудком, сосудами и набору веса. Почему её называют «бомбой замедленного действия»?

Читать полностью » Исследования: даже безопасная доза корня солодки влияет на давление вчера в 16:45

Сладость с горьким последствием: что прячет в себе солодка

Корень солодки: полезная добавка или опасный враг для здоровья? Узнайте, что говорят врачи об этом растении и его активном веществе глицирризине.

Читать полностью » Тренировки 5+2: эффективная схема только при грамотной программе и достаточном отдыхе сегодня в 16:43

Тренируетесь много, а результата нет — вот в чём вы допускаете ошибку

Правильное распределение нагрузок и отдых — ключ к прогрессу в спорте. Узнайте от эксперта, сколько раз в неделю нужно заниматься, чтобы избежать перетренированности.

Читать полностью »

Новости
Еда

Эрготионеин в грибах замедляет старение клеток — мнение специалиста по старению
Спорт и фитнес

Тренер рассказала, какую спортивную форму выбрать для занятий летом
Туризм

В России предложили поправки в закон, ограничивающие использование смартфонов в детских лагерях
Питомцы

Исследование в Венгрии показало, как владельцы собак относятся к питомцам
Красота и здоровье

Дерматолог Сафонова объяснила, почему сон может заменить косметические процедуры
Красота и здоровье

Эксперт назвал группы риска при грядущем сезоне гриппа в России
Наука и технологии

Учёные восстановили полный геном испанского гриппа из образца 1918 года
Наука и технологии

Учёные выяснили, что финикийцы применяли рециклинг керамики в строительстве
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru