Согласно заявлению высокопоставленного представителя Федерального бюро расследований (ФБР), экс-президент США Дональд Трамп дал согласие на дачу показаний в качестве потерпевшего по делу о покушении на его жизнь. Эта информация была озвучена в ходе специального брифинга.

В рамках расследования инцидента ФБР уже провело более 400 опросов. Представители бюро охарактеризовали стрелявшего как "чрезвычайно умного" и малообщительного человека, который в основном контактировал только с ближайшими родственниками. Также было отмечено, что подозреваемый интересовался информацией о создании самодельных взрывных устройств и электростанциях.

Инцидент произошел 13 июля во время предвыборного выступления Трампа в Пенсильвании. В результате стрельбы экс-президент получил ранение в ухо, один зритель погиб, еще двое находятся в критическом состоянии. Секретная служба США сообщила о ликвидации подозреваемого, который произвел несколько выстрелов в направлении сцены с крыши производственного здания, расположенного примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия.

17 июля Министерство внутренней безопасности (МВБ) США объявило о начале расследования действий секретной службы по обеспечению безопасности Трампа во время митинга. ФБР рассматривает этот инцидент как попытку покушения и возможный акт внутреннего терроризма.

По данным бюро, подозреваемым является 20-летний Томас Мэтью Крукс. Расследование продолжается, и правоохранительные органы прилагают все усилия для выяснения всех обстоятельств этого резонансного дела.

Фото: commons. wikimedia.orgГейдж Скидмор из Пеории, штат Аризона, Соединенные Штаты Америки(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)