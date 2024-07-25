Обвинения ФБР Соединённых Штатов Америки о якобы вмешательстве РФ в процесс 60-ых президентских выборов в истории государства призваны исключительно отвлечь граждан США от нарастающих внутри страны беспорядков. Об этом информировал чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.
На днях глава американского Федерального бюро расследований Кристофер Рэй сообщил, что в Российской Федерации якобы намереваются как-либо помешать избирательному процессу Соединённых Штатов Америки.
В свою очередь Анатолий Антонов уверил, что высказывания высшего должностного лица федерального правоохранительного агентства и органа внутренней разведки и контрразведки Штатов — это провальный пример политики перемещения проблем с больной головы на здоровую. Он также добавил, что желание структуры, подчиняющейся главе государства, которая помогает ему управлять страной, отвлечь граждан Соединённых Штатов Америки от беспорядков, которые творятся в стране последнее время, вполне можно понять. Анатолий Антонов заявил, что полностью отвергает клеветническое измышление, порочащее Российскую Федерацию.
По словам Анатолия Антонова, в столице России всегда уважительно относились к выбору граждан США. Он добавил, что так будет и сейчас.
Фото: Flickr / Phil Roeder (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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