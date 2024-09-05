В Нью-Йорке разгорается скандал: ФБР обыскивают заместителей мэра

В ходе текущего следствия Федеральное бюро расследований провело обыски в офисах и домах двух заметных фигур городской администрации Нью-Йорка - заместителей мэра, Шины Райт и Филипа Бэнкса. Об этом информирует местный новостной канал ABC, ссылаясь на свои источники.

Согласно информации, полученной от СМИ, действия ФБР направлены на расследование, которое все еще продолжается, и, по предварительным данным, эти мероприятия не связаны с текущими обвинениями в коррупции против мэра города Эрика Адамса.

Канал ABC отметил, что до настоящего момента никаких официальных обвинений не было выдвинуто против кого-либо из фигурантов.

Лиза Зорнберг, юридический советник мэрии, в своем заявлении для прессы указала, что, по сведениям, полученным от правоохранительных органов, ни мэр, ни его команда не являются объектами данного расследования.

Ни представители ФБР, ни прокуратура пока не предоставили официальных комментариев относительно проведенных обысков.

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