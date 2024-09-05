В Нью-Йорке разгорается скандал: ФБР обыскивают заместителей мэра

В ходе текущего следствия Федеральное бюро расследований провело обыски в офисах и домах двух заметных фигур городской администрации Нью-Йорка - заместителей мэра, Шины Райт и Филипа Бэнкса. Об этом информирует местный новостной канал ABC, ссылаясь на свои источники.
Согласно информации, полученной от СМИ, действия ФБР направлены на расследование, которое все еще продолжается, и, по предварительным данным, эти мероприятия не связаны с текущими обвинениями в коррупции против мэра города Эрика Адамса.
Канал ABC отметил, что до настоящего момента никаких официальных обвинений не было выдвинуто против кого-либо из фигурантов.
Лиза Зорнберг, юридический советник мэрии, в своем заявлении для прессы указала, что, по сведениям, полученным от правоохранительных органов, ни мэр, ни его команда не являются объектами данного расследования.
Ни представители ФБР, ни прокуратура пока не предоставили официальных комментариев относительно проведенных обысков.
Фото: www. flickr. com/André Gustavo Stumpf (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Шольц и Вучич обсудили сырьевую политику и сотрудничество в добыче лития
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Сербии Александр Вучич провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы сырьевой политики, включая добычу лития в Сербии.
Рамзан Кадыров встретился с министром хаджи и умры Саудовской Аравии
Министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфик бен Фаузан ар-Рабиа прибыл в Чечню в четверг и встретился с главой республики Рамзаном Кадыровым.
Правительство выделило почти 900 миллионов на поддержку ЖКХ
Правительство России выделило из резервного фонда более 822 миллионов рублей на софинансирование региональных программ по развитию предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.
Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники
Российские врачи из Скандинавского Центра Здоровья совершили настоящее чудо, спасая пациента от ампутации ноги. Этот уникальный случай стал известен благодаря сердечно-сосудистому хирургу Борису Руденко.