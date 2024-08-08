Бывший разведчик США Скотт Риттер связал обыск в своем доме с сотрудничеством с российскими СМИ Sputnik и RT. Он расценил действия правоохранительных органов как попытку запугивания и выразил решимость противостоять давлению.

В среду в доме Риттера в штате Нью-Йорк был проведен обыск. ФБР объяснило свои действия проведением федерального расследования. Сам Риттер предположил, что обыск связан с опасениями американских властей относительно возможного нарушения им закона об иноагентах.

Риттер сообщил, что во время обыска правоохранительные органы интересовались его связями с RT и Sputnik. Они предполагали, что он получает указания от этих СМИ и действует в интересах российского правительства.

Риттер категорически отверг эти обвинения. Он заявил, что является журналистом и получает вознаграждение за свою работу, как и от любой другой медиаорганизации.

Риттер назвал обыск в своем доме "актом запугивания" со стороны правительства США. Он подчеркнул абсурдность обвинений в манипулировании общественным мнением в интересах России. Риттер воспринял действия властей как "объявление войны" и выразил готовность бороться за свои права.

Ситуация с обыском в доме Скотта Риттера вновь поднимает вопросы о свободе слова и давлении на журналистов, высказывающих альтернативные точки зрения. Риттер демонстрирует готовность противостоять этому давлению и защищать свое право на свободу выражения мнений.

Фото: www.flickr.com/André Gustavo Stumpf (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)