ФБР до сих пор сталкивается с трудностями в установлении причин, побудивших Томаса Мэтью Крукса к покушению на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа, несмотря на проведение обысков в его жилище, анализ содержимого его телефона и опрос более чем сотни людей, сообщает Associated Press со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В статье отмечается, что даже после тщательного изучения электронных устройств Крукса, его дома и автомобиля, а также опроса свыше 100 человек, причины, по которым он открыл огонь во время выступления Трампа в субботу, остаются непонятными.
Источник Associated Press указал, что пока не обнаружено ни мотивов его действий, ни доказательств того, что Крукс действовал не в одиночку, в его телефоне.
ABC News передавал, что одноклассники Крукса характеризовали его как замкнутого человека, не имеющего обширного круга общения и не проявляющего признаков политического активиста.
В прошлую субботу Трамп был вынужден прервать свое выступление в Пенсильвании из-за инцидента со стрельбой. На записи видно, как его уводит охрана, на ухе видна кровь.
Впоследствии Трамп рассказал о ранении в ухо и значительной потере крови. Секретная служба США сообщила о нейтрализации стрелявшего, который произвел несколько выстрелов в направлении сцены. В результате погиб один зритель, 50-летний бывший пожарный, и еще двое получили тяжелые ранения.
Подозреваемый, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, где и проходило мероприятие, предположительно скрывался на крыше производственного здания, находящегося примерно в 100 метрах от сцены, за пределами территории мероприятия. ФБР классифицировало данный инцидент как покушение на жизнь Трампа.
Фото: www. flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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