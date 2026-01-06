Забудьте про всё включено: вот самое недооценённое направление Египта для зимнего отдыха

Фаюм — оазис в пустыне, который находится всего в нескольких часах езды от Каира, но остаётся в тени привычных египетских курортов. Об этом сообщает "Турпром". Редакция, изучив отзывы путешественников в соцсетях и на туристических форумах, пришла к выводу: Фаюм всё чаще выбирают те, кто устал от "всё включено" и ищет природу, тишину и другую сторону страны. На фоне Хургады и Шарм-эль-Шейха этот регион выглядит почти незаметно, хотя предлагает редкий для Египта зимний формат отдыха.

Фаюм расположен к юго-западу от Каира и известен крупным озером, пустынными ландшафтами, археологическими памятниками и собственной экосистемой. В отличие от шумного побережья Красного моря, здесь больше пространства и меньше курортного шума. Турпром подчёркивает, что именно за это направление всё чаще называют "самым недооценённым" для зимних поездок.

Озеро Карун и пустынные пейзажи

Главным природным магнитом региона называют озеро Карун. Это одно из крупнейших солёных озёр Египта, окружённое песчаными дюнами и открытыми видами пустыни. Зимой здесь можно наблюдать перелётных птиц, кататься на лодке и просто проводить время у воды, не сталкиваясь с плотным туристическим потоком.

В "Турпроме" приводится реакция путешественников, для которых такой Египет становится неожиданностью.

"Озеро Карун — это что-то невероятное! Никогда не думал, что в пустыне может быть такое красивое место", — написал пользователь в соцсетях.

Именно этот контраст — вода и песок, спокойствие и простор — делает регион заметным на фоне классических курортов.

Вади-эль-Райян и "волшебное озеро"

Ещё одна точка притяжения — национальный парк Вади-эль-Райян. Он известен искусственными водопадами, которые появились из-за переполнения озёр. Турпром описывает место как редкий для Египта природный сюжет, где вода каскадом спускается по песчаным скалам и формирует зелёные зоны посреди пустыни.

В списке локаций парка называются сами водопады Вади-эль-Райян, озёра, где можно увидеть перелётных птиц и редкие виды рыб, а также "волшебное озеро" (Magic Lake), меняющее цвет воды. По данным издания, эти маршруты часто включают в однодневные поездки. Такой формат подходит тем, кто живёт в Каире или планирует выезд из столицы без длительной логистики.

Доступность из Каира и местная кухня

Фаюм расположен примерно в 100 километрах от Каира, поэтому его часто рассматривают как поездку на один день. Турпром перечисляет варианты дороги: автобус, такси или арендованный автомобиль. Время в пути составляет около двух часов, что делает оазис одним из самых простых направлений для выезда из столицы.

Отдельный интерес вызывает гастрономия региона. Турпром пишет, что здесь предлагают блюда из рыбы, выловленной в озере Карун, а также мясо и овощи, выращенные в оазисе. Среди упомянутых позиций — фатта и кушари, а по местам для ужина выделяются рестораны на берегу озера со средним чеком 300 египетских фунтов и городские кафе, где средний чек составляет 150 египетских фунтов.