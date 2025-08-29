Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сергей Шнуров
© commons.wikimedia.org by Honza Groh (Jagro) is licensed under CC BY-SA 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:16

Шнуров раскрыл любимые школьные предметы — неожиданный выбор музыканта

Сергей Шнуров рассказал, что в школе больше всего любил геометрию и физкультуру

Любопытно, что даже у бунтаря российской сцены, фронтмена группы "Ленинград" Сергея Шнурова были любимые школьные предметы. Артист признался, что больше всего его увлекали геометрия и физкультура — дисциплины, где, по его словам, у него всегда были отличные оценки.

Первые шаги в школу — не по правилам

Интерес к учёбе у Шнурова возник ещё до традиционного "первого звонка". Музыкант поделился, что начал посещать школу ради занятий скрипкой задолго до официального 1 сентября.

"Поэтому первый поход в школу был не очень первым. Большинство своего класса я уже знал. Были уже друзья и недруги. "Первый раз в первый класс" у меня прошёл в каком-то рабочем режиме. С тем поговорил, с тем поцапался", — рассказал Шнуров.

Геометрия и спорт вместо скуки

Шнуров отметил, что именно геометрия и физкультура приносили ему наибольшее удовольствие. Первую он ценил за строгую логику и ясность, вторую — за энергию и возможность проявить себя вне учебников. Оба предмета стали для него не только источником хороших оценок, но и своеобразным балансом между умственной и физической активностью.

