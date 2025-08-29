Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:59

Звезда "Универа" раскрыла фильмы, которые возвращают её в детство

Звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" Валентина Рубцова рассказала о любимом кино

Что заставляет известных актёров вновь и вновь возвращаться к одним и тем же фильмам? Для Валентины Рубцовой, звезды сериалов "Универ" и "СашаТаня", ответ очевиден — это картины, которые сохраняют особую атмосферу и связаны с её личными воспоминаниями.

Советская классика

Актриса с теплотой призналась, что обожает старое советское кино и часто пересматривает именно его. Среди фаворитов Рубцовой — добрая и лёгкая сказочная мелодрама "После дождичка в четверг".

Не обошлось и без упоминания легендарной "Золушки" с Яниной Жеймо и неподражаемой Фаиной Раневской.

"Эти картины меня возвращают в мир детских чудес и простых человеческих чувств", — рассказала актриса.

Интересный факт: фильм-сказка "Золушка", снятый в 1947 году, стал одной из самых кассовых лент своего времени и до сих пор считается символом оптимизма послевоенных лет.

Современные зарубежные картины

Рубцова внимательно следит и за мировым кинематографом. Её сердцу близки картины с глубоким смыслом и необычной подачей: "Кролик ДжоДжо" Тайки Вайтити, "Королевство полной луны" Уэса Андерсона, "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино и малоизвестная, но сильная драма "Песнь слона".

Российское кино сегодня

Не остался без внимания и отечественный кинематограф. Рубцову тронули современные российские фильмы "Аритмия", "Звезда" и "Зоология". Эти работы, по её словам, поражают искренностью и глубиной эмоционального воздействия.

