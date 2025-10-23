Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

"Офицеры", "Гайдай" и "Терминатор": что смотрят люди, принимающие важные решения в Югре

Чиновники Югры назвали любимые фильмы — от "Офицеров" до "Терминатора"

Какие фильмы вдохновляют тех, кто принимает важные решения в Ханты-Мансийском автономном округе? Как оказалось, у многих представителей власти — от мэров до руководителей департаментов — вкус в кино сформировался ещё в советское время. В их списках — ленты о героизме, долге, дружбе и любви к родине, а также культовая фантастика, на которой выросло не одно поколение.

"Офицеры" — фильм вне времени

Директор департамента ЖКК и энергетики ХМАО Матвей Каров без колебаний называет своим любимым фильмом советскую картину "Офицеры".

"Это мой любимый фильм в принципе. Советский фильм про дружбу через года", — рассказал чиновник.

Лента, вышедшая более полувека назад, продолжает вдохновлять не только ветеранов, но и тех, кто сегодня строит будущее региона.

От "Терминатора" до "Любовь и голуби"

Широкий киноманский вкус продемонстрировал директор департамента труда и занятости населения Роман Белкин. Он признался, что начинал с голливудских хитов, но с годами вернулся к родным сюжетам.

"В конце 80-х кабельное телевидение открыло мир голливудской фантастики. "Чужой” и "Терминатор 2” стали культовыми для меня. С возрастом отдельное место заняли тёплые советские фильмы — "Афоня”, "Белые росы”, "Любовь и голуби”", — поделился Белкин.

По его словам, именно такие фильмы учат человечности и показывают, что доброта и юмор не устаревают со временем.

Фильм о Магомаеве — история большой любви

Заместитель директора департамента внутренней политики Наталья Гулина выделила биографическую картину о Муслиме Магомаеве. По её словам, это не просто фильм о певце, а история о таланте, вдохновении и настоящем чувстве.

"Фильм про великого человека. Очень интересно смотреть, как жил такой уникальный артист, какая красивая была история любви. Добрый, хороший фильм. Смотрела несколько раз, рекомендую", — отметила Гулина.

Картина, по мнению чиновницы, передаёт атмосферу эпохи и заставляет ценить искренность — качество, которое важно и в жизни, и в служении людям.

Кино о чести и долге

Депутат думы ХМАО Ринат Айсин выбрал фильмы, в которых героизм и патриотизм звучат особенно мощно.

""Щит и меч” — лучший фильм для молодого политика, "Офицеры” — лучший патриотический фильм, "Батальоны просят огня” — цена жертвы батальона, чтобы спасти армию", — объяснил депутат.

Эти картины, считает Айсин, помогают понимать не только историю страны, но и смысл личной ответственности — качества, без которых невозможна политика.

Музыка "Семнадцати мгновений весны" как часть жизни

Мэр Сургута Максим Слепов признался, что уже много лет использует музыку из легендарного фильма в качестве рингтона. Его впечатление от первой встречи с кинокартиной до сих пор живо.

"Первый раз посмотрел его ещё подростком. Это первое сильное впечатление от кино. На центральном канале каждый день выходила только одна серия. Интернета тогда не было, трейлеров тоже. Поэтому с нетерпением ждали каждую серию", — рассказал градоначальник.

Он добавил, что позже понял, почему этот фильм произвёл на него такое впечатление.

"Это героизм в каждом фрагменте. Это любовь к Родине, очень тонко прописанная через героические страницы истории нашей страны. Гениальный фильм", — подчеркнул Слепов.

Фильмы, формирующие характер

Мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов признался в любви к проверенной временем классике.

"Люблю фильмы "Офицеры”, "Молодая гвардия” и "Как закалялась сталь”. Они рассказывают о мужском характере, о стойкости", — отметил Чекунов.

Он добавил, что в последние годы времени на кино остаётся немного, но именно эти картины он готов пересматривать снова и снова.

Юмор Гайдая — лекарство от усталости

Мэр Пыть-Яха Сергей Елишев не изменяет традициям отечественной комедии.

"Все фильмы Гайдая! Юмор, позитив, добрые фильмы с открытой душой и глубоким смыслом", — поделился мэр.

Он уверен, что такие кинокартины, как "Бриллиантовая рука" и "Операция "Ы"", помогают сохранять оптимизм и веру в добро, даже когда день выдался особенно напряжённым.

Вместо послесловия

Истории этих людей показывают: даже на вершине власти остаются простые человеческие ценности — дружба, верность, юмор и любовь к родине. Возможно, именно эти фильмы помогают им принимать решения, не теряя человечности и внутреннего стержня.

