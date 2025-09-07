Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik by WangXiNa is licensed under public domain
Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

Продукты, которые спасают печень: что убрать, а что добавить в рацион

Врачи: похудение и изменение питания помогают обратить жировой гепатоз на ранней стадии

Жировой гепатоз — одна из самых распространённых болезней печени, и при этом долгое время она может протекать незаметно. Но именно этот диагноз способен привести к серьёзным осложнениям, включая цирроз и рак. Хорошая новость: заболевание обратимо, если вовремя принять меры.

Что такое жировой гепатоз

Печень отвечает за фильтрацию крови, переработку питательных веществ, синтез гормонов и множество других функций. При жировом гепатозе (неалкогольной жировой болезни печени) в клетках органа начинает откладываться жир.

Сначала речь идёт лишь о стеатозе — "складе жира" в печени. Если ничего не менять, процесс усугубляется: возникает воспаление и повреждение клеток (стеатогепатит), далее — рубцы (фиброз), а в тяжёлых случаях цирроз и онкология.

По оценкам специалистов, признаки жировой болезни печени есть примерно у четверти взрослого населения Земли, то есть у миллиарда человек.

Кто в группе риска

Наиболее подвержены болезни люди с избыточным весом и диабетом 2-го типа. У трёх из четырёх людей с ожирением уже есть жировой гепатоз. Рискуют также пациенты с метаболическим синдромом — сочетанием высокого давления, дислипидемии и большого объёма талии.

С возрастом вероятность возрастает, особенно после 50 лет. Дополнительные факторы риска: питание с преобладанием жирного мяса, молочных продуктов высокой жирности, кокосового и пальмового масла, а также избыток сладких напитков и ультрапереработанных продуктов.

Как заподозрить проблему

На ранних стадиях заболевание часто протекает бессимптомно и выявляется случайно — при УЗИ или анализе крови. Возможные сигналы организма: хроническая усталость, тяжесть в правом подреберье, снижение аппетита, тошнота.

На более серьёзных стадиях появляются:
• отёки и асцит (жидкость в животе),
• зуд,
• одышка,
• покраснение ладоней,
• сосудистые "звёздочки",
• увеличение селезёнки,
• пожелтение кожи и глаз.

Как лечат и как предотвратить

Препаратов с доказанной эффективностью против жировой болезни печени пока нет. Но орган способен к регенерации, поэтому основной упор делают на образ жизни.

Снижение веса. Потеря 7-10% массы тела улучшает работу печени и снижает риски осложнений.
Рацион. Больше овощей, фруктов, бобовых, рыбы, орехов, нежирного мяса и молочных продуктов. Предпочтение стоит отдавать оливковому маслу. Из рациона лучше убрать газировку, сладкие соки, чипсы, печенье, белый хлеб, продукты с высоким содержанием фруктозы и насыщенных жиров.
Физическая активность. Регулярные нагрузки помогают контролировать вес, уровень сахара и холестерина.
Алкоголь. Его употребление стоит максимально сократить, так как он дополнительно повреждает печень.

Интересный факт: исследования показывают, что регулярное употребление кофе снижает риск прогрессирования болезни до фиброза примерно на треть. Это не лечение, но дополнительный защитный фактор.

Главное

Жировой гепатоз — обратимое заболевание, которое развивается на фоне ожирения, диабета и метаболических нарушений. Оно часто протекает бессимптомно, поэтому важно обращать внимание на факторы риска и образ жизни. Снижение веса, сбалансированное питание, физическая активность и умеренное употребление кофе помогают восстановить здоровье печени и предотвратить осложнения.

