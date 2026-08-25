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Уставшая женщина
Уставшая женщина
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Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 10:16

Усталость не проходит неделями: организм подает сигнал, который многие игнорируют

Состояние, при котором привычный сон и кратковременный отпуск перестают возвращать бодрость, может указывать на серьезный системный сбой в организме, заявила детский и семейный психолог Надежда Резенова. В комментарии NewsInfo эксперт пояснила, что грань между обычным переутомлением и патологическим истощением часто игнорируется пациентами из-за отсутствия базовых знаний о психическом здоровье.

Ранее сообщалось, что причиной лени зачастую выступает не черта характера, а физиологический сбой. Отсутствие мотивации и бодрости обычно вызвано дефицитом йода и витамина D, резкими скачками сахара в крови или общим истощением энергии на клеточном уровне. Часто скрытый дефицит веществ принимают за обычную апатию, хотя организму требуется медицинская поддержка.

По словам психолога, клеточное истощение проявляется через невозможность восстановления стандартными методами. Если человек просыпается уже уставшим, а навязчивые мысли мешают полноценно расслабиться, речь может идти о преддепрессивном состоянии или глубокой патологии. В таких случаях отдых в течение одного-двух дней не приносит результата. Медики подчеркивают, что постоянная слабость требует проверки работы внутренних систем и уровня клеточного топлива.

"Это может быть признаком заболевания. Если апатия, если никакие радости жизни не нужны, ничего не хочется, не радует, это звоночек. Если такое состояние на протяжении больше шести недель длится, то нужно обратиться к врачу", — рассказала Резенова.

Специалист акцентировала внимание на том, что при длительной ангедонии — утрате способности получать удовольствие — не стоит ограничиваться визитом к терапевту или неврологу. Нередко пациенты пытаются лечить телесные проявления, игнорируя эмоциональный фон. При этом врачи отмечают, что своевременно выявленные симптомы нельзя терпеть неделями, надеясь на самостоятельное исцеление.

"К психиатру идти и говорить про свое психическое здоровье, про эмоциональное здоровье", — добавила психолог.

Особую тревогу вызывает рост психических расстройств среди подростков и взрослых, что Резенова связывает как с улучшением диагностики, так и с общим влиянием времени. В подобных ситуациях психолог работает с когнитивными установками, однако физиологическую базу должны корректировать профильные врачи. В профессиональной среде подтверждают, что равнодушие к привычным делам является маркером серьезной поломки механизмов саморегуляции.

На биологическом уровне истощение означает сбой эволюционно сложившихся процессов, когда клетки перестают эффективно усваивать питательные вещества и воду. Если "мысленная жвачка" не дает переключиться, а уровень энергии остается нулевым даже после сна, необходимо вмешательство психиатра для возможного назначения медикаментозной терапии. Также стоит учитывать, что отсутствие бодрости после сна может быть связано с нарушениями работы щитовидной железы.

Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Алексей Поляков, врач-терапевт (врач общей практики) Марина Егорова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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