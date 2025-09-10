Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Митя Фомин на концерте "Девичник Teens"
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:15

Неожиданное признание Фомина: почему он до сих пор не стал отцом

Митя Фомин поделился мыслями о детях и семейной жизни

Митя Фомин, известный российский певец, недавно признался в своих размышлениях о будущем отцовстве. В интервью YouTube-шоу "Дерзкая готовка", артист поделился личными переживаниями, которые возникли после его участия в проекте "Выживалити. Наследники". Эта передача, по его словам, заставила его по-новому взглянуть на семью и отцовство.

Размышления о детях и будущем

"Я осознал, что эти дети могли быть моими", — признался Фомин.

Слова певца оказались откровением, поскольку он не скрывает, что когда-то мог бы стать отцом взрослых детей. Однако он также отметил, что в данный момент не готов к такой роли. Певец подчеркнул, что для того чтобы стать родителем, нужно быть в нужных условиях — как морально, так и физически. Для него это означает наличие партнера, с которым можно создать полноценную семью.

Фомин признается, что задумывался об отцовстве, но считает, что для этого важна поддержка и любовь близкого человека. Пока же он остался в одиночестве, с трудом представляя себя в роли отца. По его словам, он вряд ли смог бы представить себе ребенка в свои дни, но при этом не исключает, что в будущем он все же примет решение стать родителем.

Идея усыновления

Звезда также раскрыл, что не исключает возможность усыновления, если в ближайшем будущем не встретит подходящую женщину для создания семьи. В частности, в одном из своих интервью в июле он выражал восхищение людьми, которые принимают в свои семьи детей, не имеющих родителей.

"Для того, чтобы появился ребенок, нужна полноценная семья. Не всем людям везет найти своего человека, а те, кому повезло, — радуйтесь!", — подчеркнул артист.

Певец также добавил, что сейчас он не только размышляет о детях, но и ищет способы занять свое сердце, хотя бы собакой. По его словам, это временное решение, пока не появится подходящий человек для более серьезных отношений.

