Когда звезда становится "нормисом": как отцовство "заземлило" Роберта Паттинсона

Роберт Паттинсон признался, что с появлением ребёнка его жизнь изменилась до неузнаваемости. В интервью журналу Icon актёр с юмором рассказал, как роль отца превратила его из звезды Голливуда в обычного человека, обсуждающего детские сады и зимние пуховики.
"Смешно, как ты начинаешь вести настоящие, "нормисные" разговоры — о таких вещах, как школы или детские сады… Это так странно. Ты как будто заземляешься. Например, мне теперь приходится носить пуховики Patagonia и шорты карго. Просто приходится", — пояснил актёр Роберт Паттинсон.
По его словам, отцовство неожиданно пробудило в нём терпение и спокойствие, которых он раньше за собой не замечал.
"Во мне так много терпения. Забавно, это даже нельзя назвать терпением. Оказалось, я искренне наслаждаюсь временем, которое провожу с малышами. Это меня удивило", — добавил он.
В конце марта 2024 года у Роберта Паттинсона и певицы Сьюки Уотерхаус родилась дочь. Пара старается не выставлять личную жизнь на показ, но откровения актёра ясно показывают, насколько сильно на него повлияло отцовство.
История Паттинсона — доказательство, что даже на пике карьеры человек может найти радость в самых простых моментах. Отцовство не забирает индивидуальность, а раскрывает новые грани личности.
Как отцовство повлияло на Паттинсона?
Оно сделало его более терпеливым и спокойным, научило радоваться простым вещам.
С кем актёр воспитывает дочь?
С певицей и актрисой Сьюки Уотерхаус, с которой он состоит в отношениях уже несколько лет.
Меняет ли отцовство стиль жизни знаменитостей?
Да. Даже публичные люди начинают ценить тишину, семью и бытовую стабильность.
-
Миф: отцовство мешает карьере актёра.
Правда: наоборот, оно помогает переосмыслить роли и добавить глубины образам.
-
Миф: мужчины не так эмоционально вовлечены в воспитание.
Правда: современные отцы активно участвуют в жизни детей и получают от этого удовольствие.
-
Миф: родительство убивает чувство юмора.
Правда: Паттинсон, наоборот, с иронией говорит о своём новом образе жизни.
За последние десятилетия образ отца в обществе сильно изменился. Если раньше мужчина считался главным добытчиком, то сегодня он становится полноценным участником воспитательного процесса. Голливуд тоже адаптируется — всё больше звёзд открыто говорят о родительстве: от Райана Гослинга до Криса Хемсворта. Паттинсон — часть этой новой волны, где отцовство не скрывают, а им гордятся.
Психологи отмечают, что у молодых родителей часто нарушается сон, особенно в первые месяцы жизни ребёнка. Однако эмоциональное удовлетворение и чувство близости с малышом компенсируют усталость. Паттинсон, по его словам, ощущает не раздражение, а спокойствие, что указывает на устойчивую адаптацию к новой роли.
-
Паттинсон долгое время скрывал отношения с Уотерхаус, считая их "чем-то личным и хрупким".
-
После съёмок в "Бэтмене" он делал паузу в карьере, чтобы посвятить время семье.
-
По признанию актёра, именно Сьюки помогла ему по-другому взглянуть на отцовство и "принять обыденность как новую роскошь".