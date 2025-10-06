Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Diana Ringo is licensed under CC BY-SA 4.0
Опубликована сегодня в 9:29

Когда звезда становится "нормисом": как отцовство "заземлило" Роберта Паттинсона

Роберт Паттинсон признался, что с появлением ребёнка его жизнь изменилась до неузнаваемости. В интервью журналу Icon актёр с юмором рассказал, как роль отца превратила его из звезды Голливуда в обычного человека, обсуждающего детские сады и зимние пуховики.

"Смешно, как ты начинаешь вести настоящие, "нормисные" разговоры — о таких вещах, как школы или детские сады… Это так странно. Ты как будто заземляешься. Например, мне теперь приходится носить пуховики Patagonia и шорты карго. Просто приходится", — пояснил актёр Роберт Паттинсон.

По его словам, отцовство неожиданно пробудило в нём терпение и спокойствие, которых он раньше за собой не замечал.

"Во мне так много терпения. Забавно, это даже нельзя назвать терпением. Оказалось, я искренне наслаждаюсь временем, которое провожу с малышами. Это меня удивило", — добавил он.

В конце марта 2024 года у Роберта Паттинсона и певицы Сьюки Уотерхаус родилась дочь. Пара старается не выставлять личную жизнь на показ, но откровения актёра ясно показывают, насколько сильно на него повлияло отцовство.

А что если…

А что если звёздный статус не спасает от бытовых забот? История Паттинсона — доказательство, что даже на пике карьеры человек может найти радость в самых простых моментах. Отцовство не забирает индивидуальность, а раскрывает новые грани личности.

Исторический контекст

За последние десятилетия образ отца в обществе сильно изменился. Если раньше мужчина считался главным добытчиком, то сегодня он становится полноценным участником воспитательного процесса. Голливуд тоже адаптируется — всё больше звёзд открыто говорят о родительстве: от Райана Гослинга до Криса Хемсворта. Паттинсон — часть этой новой волны, где отцовство не скрывают, а им гордятся.

Психологи отмечают, что у молодых родителей часто нарушается сон, особенно в первые месяцы жизни ребёнка. Однако эмоциональное удовлетворение и чувство близости с малышом компенсируют усталость. Паттинсон, по его словам, ощущает не раздражение, а спокойствие, что указывает на устойчивую адаптацию к новой роли.

  1. Паттинсон долгое время скрывал отношения с Уотерхаус, считая их "чем-то личным и хрупким".

  2. После съёмок в "Бэтмене" он делал паузу в карьере, чтобы посвятить время семье.

  3. По признанию актёра, именно Сьюки помогла ему по-другому взглянуть на отцовство и "принять обыденность как новую роскошь".

