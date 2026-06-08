Семьям предлагают новый капитал: вот почему важнее его не название, а сумма

Введение "отцовского капитала" в России может стать лишь завуалированным способом увеличения объема действующих выплат на детей. Об этом NewsInfo рассказала эксперт по семейной политике, руководитель Общественного центра по защите традиционных семейных ценностей "Иван Чай" Элина Жгутова.

Ранее сообщалось, что представители экспертного сообщества обсуждали возможность расширения мер господдержки. В частности, председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко отмечал, что "отцовский капитал" мог бы стать дополнительным инструментом помощи российским семьям.

Жгутова считает саму идею разделения выплат по половому признаку родителей избыточной, так как средства выделяются непосредственно на ребенка. Специалист подчеркнула, что текущая экономическая ситуация и рост цен требуют пересмотра размера пособий, однако создание отдельной "отцовской" структуры выплат несет в себе признаки тавтологии.

"Мать и отец это один ребенок. Мы просто говорим о удвоении материнского капитала. Чем отцовские деньги отличаются от материнских? Ничем. То, что он назван материнским, некое унижение по признаку пола, но не более того. Материнский капитал идет за ребенком прежде всего, не за матерью, за ребенком. Он дается на рождение ребенка и на его воспитание", — отметила эксперт.

По мнению руководителя "Иван Чай", изначально материнский капитал позволял семьям существенно улучшить жилищные условия, вплоть до покупки дома в сельской местности. Сейчас, на фоне инфляционных процессов, покупательная способность этих средств заметно снизилась, что требует индексации выплат. Стоит отметить, что покупательная способность маткапитала в России упала более чем в два раза, согласно данным профильных институтов.

Специалист уверена, что любая форма финансовой помощи должна носить адресный и эффективный характер. Улучшение условий проживания остается ключевым фактором для демографического роста. При этом в ряде регионов уже применяются дополнительные меры стимулирования, например, выплаты для студенческих семей или пособия за рождение третьего ребенка.

"Увеличить стоит выплату, идет инфляция. Это самый главный демографический фактор, это очень важно", — пояснила Жгутова.

На федеральном уровне работа продолжается: готовится индексация социальных выплат, а президент страны ранее поручил правительству подготовить гибкую поддержку многодетных семей, чтобы меры социальной помощи лучше соответствовали актуальным запросам общества.

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