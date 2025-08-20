Экзотическое хобби закончилось смертью: трагедия в Британии

Житель британского города Прескот 31-летний Марк Энтони Кирби скончался из-за укуса паука, которого содержал у себя дома. Как сообщает издание Liverpool Echo, мужчина приобрёл пять экзотических пауков в интернете всего за несколько недель до трагедии.

"Он боялся насекомых, но пытался с этим бороться"

По словам бывшей жены Кейли, Кирби долгое время пытался побороть страх перед членистоногими.

"Он купил их, потому что жил один… но на самом деле всегда боялся насекомых", — рассказала она журналистам.

Спустя несколько дней после того, как один из пауков укусил его, мужчина начал жаловаться на слабость и симптомы, похожие на грипп. Состояние ухудшалось, но в больницу он обращаться не стал, несмотря на уговоры бывшей супруги.

Трагический финал

Через несколько дней Кирби всё-таки позвонил в службу экстренной помощи, сообщив, что задыхается.

Когда медики прибыли на место, мужчина уже был мёртв.

Кейли подчеркнула, что подобные ядовитые пауки не должны свободно продаваться в интернете: