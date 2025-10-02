"Он лишил ребёнка отца": сына полковника обязали платить девочке каждый месяц до её совершеннолетия

В Екатеринбурге суд обязал Владимира Васильева, сына полковника Росгвардии, выплатить компенсацию семье Виталия Никифорова, погибшего в аварии 2019 года. Общая сумма взысканий составила около 2 млн рублей.

Решение суда

Как рассказала адвокат семьи потерпевших Виолетта Котова, Ленинский райсуд постановил:

"Взыскать 1 200 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, 741 тысячу — за расходы на погребение, понесенные супругой погибшего. Также Васильев обязан выплатить девочке за смерть отца 213 тысяч рублей и ежемесячно перечислять ребенку девять тысяч до ее совершеннолетия в качестве финансовой поддержки, поскольку дочка лишилась своего кормильца".

По словам Котовой, все заявленные исковые требования были удовлетворены, несмотря на возражения защиты.

Позиция сторон

Защита Васильева настаивала, что суммы компенсации завышены, а требования по погребальным расходам поданы с нарушением сроков давности. Однако суд тщательно проверил все обстоятельства и встал на сторону потерпевших.

"Мы отстояли свою позицию… Суд выяснял каждый вопрос очень скрупулезно. Решение пока не вступило в силу, у ответчика есть право на обжалование. Но мы верим в справедливость и будем дальше добиваться правосудия", — подчеркнула адвокат.

Предыстория

Смертельное ДТП произошло 4 августа 2019 года у торгового центра "Алатырь". По версии следствия, Васильев на Kia протаранил машины, стоявшие на светофоре. Погибли два человека.

Очевидцы утверждали, что водитель был пьян, однако медицинское освидетельствование этого не показало. По данным обвинения, анализы мог сдать его отец.

В 2021 году Васильев был приговорён к девяти годам колонии. Позже срок сократили на четыре месяца. После нескольких попыток добиться УДО в Чувашии и Нижнем Тагиле, суд окончательно отказал ему в освобождении.

Ранее другой потерпевший, Никита Фомин, уже взыскал с Васильева 500 тысяч рублей за повреждение своей машины в аварии.