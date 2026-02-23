Металл превратился в ловушку: столкновение двух иномарок на трассе под Вологдой унесло три жизни

Смертельная авария в Вологодской области унесла жизни трех человек, включая ребенка, в результате жесткого столкновения двух иномарок на федеральной трассе. О трагическом инциденте, произошедшем на 70-м километре автодороги "Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово", официально сообщили представители регионального УМВД.

Физика удара на скоростной магистрали оказалась фатальной для пассажиров кроссовера Chery Tiggo, который столкнулся с автомобилем марки Belgee. В эпицентре деформации кузова погибли двое взрослых — мужчина 1994 года рождения и женщина 1986 года рождения, а также 12-летний мальчик. Антропометрические нагрузки при таких ДТП зачастую превышают пределы выносливости человеческого организма, превращая металл в непреодолимую ловушку.

Медики борются за жизнь еще двух участников происшествия, чей порог выживаемости оказался выше благодаря стечению обстоятельств или системам пассивной безопасности. Из искореженного Chery Tiggo был экстренно госпитализирован четырехлетний ребенок, получивший тяжелые травмы. Водитель Belgee также доставлен в медицинское учреждение с повреждениями различной степени тяжести.

"В результате столкновения двух автомашин, Belgee и Chery Tiggo, погибли находившиеся в Chery Tiggo двое взрослых, мужчина 1994 года рождения и женщина 1986 года рождения, и один несовершеннолетний — 12-летний мальчик", — сообщили в ведомстве.

На данный момент следственно-оперативная группа проводит детальный анализ места происшествия для восстановления хронологии событий и выявления истинных причин катастрофы.