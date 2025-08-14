Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Промышленность
Промышленность
© mosenergo.ru by ПАО «Мосэнерго»/Анна Самарина is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 2:03

Смертельный инцидент на ТЭЦ-2: что привело к гибели рабочих во Владивостоке

Трагедия во Владивостоке: 3 рабочих погибли при ремонте на ТЭЦ-2

Во Владивостоке, 15 августа, на территории ТЭЦ-2 произошло серьезное чрезвычайное происшествие, которое привело к человеческим жертвам. По предварительной информации, трагедия произошла во время проведения ремонтных работ на высоте. В результате несчастного случая, несколько сотрудников подрядной организации сорвались вниз, получив смертельные травмы.

По данным, полученным на данный момент, в результате падения погибли трое мужчин. Еще двое рабочих получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Возбуждено уголовное дело: расследование трагедии

По факту произошедшего инцидента, следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ, которая подразумевает ответственность за нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ. Расследованием трагедии занимается Следственный комитет Приморского края.

В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, которые были ответственны за организацию и проведение ремонтных работ на территории ТЭЦ-2. Следствие намерено установить все обстоятельства трагедии и выявить возможные нарушения техники безопасности, которые могли привести к несчастному случаю.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые проводят необходимые следственные действия. Они осматривают место падения, собирают вещественные доказательства, опрашивают свидетелей и анализируют документы, связанные с проведением ремонтных работ.

Причины трагедии: установление нарушений техники безопасности

Основная задача следствия — установить причины трагедии и выявить, были ли допущены нарушения техники безопасности. Это включает в себя проверку соблюдения правил охраны труда, использования необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты, а также соответствия организации работ требованиям законодательства.

Показания свидетелей, которые могли наблюдать за ходом ремонтных работ или располагать информацией о произошедшем, являются важным источником для следствия. Следователи будут тщательно изучать все свидетельские показания, чтобы воссоздать полную картину произошедшего.

Следствию предстоит установить, были ли нарушения в организации работ, в обеспечении безопасности работников, в использовании строительного оборудования, в наличии необходимых средств защиты и в обучении персонала. Причины трагедии могут быть самыми разными — от халатности до несоблюдения правил техники безопасности.

Родственникам погибших: оказание помощи и соболезнования

В связи с трагическим происшествием, руководство и соответствующие органы окажут всю необходимую помощь родственникам погибших, включая психологическую поддержку и содействие в оформлении необходимых документов. Выражаются искренние соболезнования семьям погибших.

Этот трагический инцидент еще раз подчеркивает важность строгого соблюдения правил техники безопасности при проведении любых строительных и ремонтных работ, особенно на высоте. Профилактика несчастных случаев — это приоритет, который должен быть обеспечен на всех этапах работы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дальний Восток готовится к десятому Восточному экономическому форуму 10.08.2025 в 16:33

ВЭФ-2025: как Россия укрепляет позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Подготовка к юбилейному десятому Восточному экономическому форуму (ВЭФ) вышла на финишную прямую. Как заявил зампред правительства РФ и полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев, мероприятие станет ключевой площадкой для подведения итогов десятилетнего развития региона и определения новых векторов роста.

Читать полностью » В Амурской области на трассе 09.08.2025 в 23:07

Стихия против ремонта: когда откроют движение на поврежденном участке на федеральной трассе

В Амурской области продлены ограничения для тяжелого транспорта на трассе А-360 "Лена" из-за продолжающихся ливней, которые мешают восстановительным работам. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Лена", проезд грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонн запрещен на участке с 39-го по 160-й километр между Тындой и Соловьевском.

Читать полностью » На Камчатке за сутки зафиксировано 43 подземных толчка 09.08.2025 в 15:33

После мощного землетрясения: как живет Камчатка в условиях непрекращающихся афтершоков

Сейсмологи фиксируют продолжающуюся активность в районе Камчатского полуострова, где за последние 24 часа произошло 43 повторных подземных толчка. По данным регионального управления МЧС, некоторые из афтершоков ощущались в населенных пунктах, вызывая беспокойство у местных жителей.

Читать полностью » Бывшего министра образования Хабаровского края обвиняют в хищении миллиарда рублей 08.08.2025 в 22:45

Крупная афера в сфере образования: экс-чиновнице грозит суд за непостроенную школу

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра образования и науки края Татьяны Дмитраковой. Заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Подрядчику перечислили аванс в размере более одного миллиарда рублей, однако эти средства были похищены.

Читать полностью » Жителям камчатских поселков раздают защиту от вулканического пепла 08.08.2025 в 17:17

Ключевская Сопка напоминает о себе: жителям выдают маски

На Камчатке началась раздача средств индивидуальной защиты жителям поселков Усть-Камчатск и Ключи, где зафиксировано выпадение пепла из проснувшегося вулкана Ключевская Сопка. Местные власти призывают население сохранять спокойствие и по возможности ограничить время пребывания на открытом воздухе.

Читать полностью » Бакалавры против работодателей: битва за признание на рынке труда Хабаровска 08.08.2025 в 11:58

Болезненный вопрос для бакалавров Хабаровска: приравняют ли их диплом к колледжу

Исследование SuperJob выявило неоднозначное отношение хабаровских работодателей к бакалаврам. 72% работодателей не видят разницы между бакалаврами, магистрами и специалистами. Однако, треть компаний приравнивает бакалавриат к неполному высшему образованию.

Читать полностью » Изменение климата в Приморье: ученые выявили новые угрозы 08.08.2025 в 9:58

Секретная угроза с Востока: почему тайфуны стали чаще атаковать Приморье

Эксперты объяснили причины этих изменений, связанных с глобальными климатическими процессами и предложили меры по адаптации к ним, чтобы защитить население от наводнений.

Читать полностью » Платные парковки Владивостока: открытие, тарифы и изменения для водителей 08.08.2025 в 7:58

Тайные места для автолюбителей Владивостока: что скрывают новые парковки

Во Владивостоке запускают платные парковки закрытого типа на Корабельной набережной и улице Шуйской с 7 сентября. Перехватывающие парковки призваны разгрузить дороги. Тарифы составят от 35 до 195 рублей в час. Узнайте больше об изменениях для автомобилистов!

Читать полностью »

Новости
Туризм

Эксперт Лоренцо Маддалена назвал Колосса Апеннинского символом Ренессанса
Дом

Идеи для установки стиральной машины на кухне, в ванной и прихожей
Авто и мото

В Болгарии сняли с продажи А-95 из-за отсутствия биодобавки нового поколения
Наука и технологии

Perplexity предложила 34,5 млрд долларов за покупку браузера Google Chrome
Спорт и фитнес

Становая тяга с прогрессивной нагрузкой пройдёт сегодня в зале по схеме 5-5-3-3-3-1-1-1-1
Еда

Простые ужины на каждый день: рецепты от шеф-поваров для августа
Питомцы

Фокс Паулистинья: происхождение, внешний вид и правила ухода
Спорт и фитнес

Какие мышцы развивает Lat Pulldown и почему он подходит для всех уровней подготовки — исследование NASM
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru