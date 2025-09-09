Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:18

Утренняя зарядка, которая работает лучше диеты

Утренняя зарядка для похудения: фитнес-эксперт Роберт Бабаян назвал эффективный комплекс

Зарядка по утрам может стать эффективным инструментом не только для пробуждения организма, но и для снижения веса. Главное — правильно выстроить комплекс упражнений и выполнять его регулярно. По словам фитнес-эксперта Роберта Бабаяна, сочетание кардионагрузки и силовых элементов позволяет быстрее расстаться с лишними килограммами и укрепить мышцы.

Начало с разминки

Прежде чем переходить к активной нагрузке, важно подготовить тело. Простая разминка запускает работу суставов и мышц, снижает риск травм и помогает организму плавно перейти в режим активности. Для этого подойдут несколько минут быстрой ходьбы на месте, махи руками и ногами, лёгкие наклоны и повороты корпуса.

"Это может быть быстрая ходьба на месте, махи руками и ногами. Затем переходите к кардионагрузке — например, бегу на месте, прыжкам со скакалкой или танцевальным упражнениям. Это поможет ускорить метаболизм и сжечь калории", — заявил фитнес-эксперт Роберт Бабаян.

Кардио для ускорения обмена веществ

Кардиоупражнения — основа любой программы для похудения. Они повышают частоту сердечных сокращений, разгоняют метаболизм и активно расходуют калории. Лучший вариант для домашних условий — бег на месте, прыжки со скакалкой или энергичные танцевальные движения под любимую музыку. Даже 10-15 минут такой активности способны заметно повысить общий тонус и ускорить процесс жиросжигания.

Силовые упражнения для укрепления тела

Одних только кардионагрузок недостаточно: мышцы нуждаются в проработке. Именно силовые упражнения помогают сформировать красивый силуэт и поддерживают высокий уровень обмена веществ даже в состоянии покоя.

"Отжимания, приседания, планка — все это отлично укрепляет мышцы и ускоряет процесс похудения. Главное — регулярность и постепенное увеличение нагрузки", — отметил фитнес-эксперт Роберт Бабаян.

Постепенность и регулярность

Чтобы тренировки приносили результат, важно соблюдать баланс. Слишком высокая нагрузка может привести к перенапряжению и травмам, а слишком лёгкая — не даст эффекта. Оптимальный вариант — начать с простого комплекса и постепенно увеличивать количество повторений и длительность подходов. Регулярность также играет ключевую роль: даже 20-30 минут занятий каждый день окажутся эффективнее редких и изнуряющих тренировок.

