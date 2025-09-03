Первый жир оседает не на животе: врачи назвали зону, где он появляется раньше всего

Большинство людей привыкли связывать набор лишнего веса с ростом живота или увеличением объёмов бёдер. Однако врачи отмечают: первые тревожные признаки откладывания жира проявляются в совсем неожиданной зоне, задолго до того, как меняется фигура.

Американский врач Уильям Ли обращает внимание, что процесс начинается во рту. Язык условно делится на три части — кончик, середину и заднюю область. В средней части преобладают мышцы, а вот задняя на треть состоит из жировой ткани. Именно она реагирует первой, когда организм начинает накапливать висцеральный жир.

Почему жир оседает на языке

Такой "склад" лишних отложений объясняется физиологией: задняя часть языка — это своеобразная жировая подушка. При наборе веса она постепенно увеличивается, что приводит к неожиданным последствиям.

"Когда вы спите, ваш толстый язык начинает расслабляться и блокирует ваши дыхательные пути, поэтому вы просыпаетесь, фыркаете и храпите", — подчеркивает врач.

Храп становится одним из самых ранних сигналов, который указывает на скрытое накопление жира. Он возникает внезапно, даже если раньше человек спал спокойно.

Что говорят исследования

Научные работы подтверждают наблюдения доктора Ли. Исследования показали, что у людей с ожирением и синдромом апноэ во сне количество жира в задней части языка значительно выше, чем у тех, кто не сталкивался с подобными проблемами.

Чем это опасно

Если вовремя не обратить внимание на храп и его возможную причину, ситуация может привести к серьёзным последствиям. Апноэ сна нарушает работу сердца и сосудов, повышает риск инсульта, негативно влияет на память и когнитивные функции, а также связано с развитием депрессии.

Таким образом, неожиданный храп может быть первым признаком того, что организм начал накапливать опасный висцеральный жир.