Врач-диетолог рассказала, откуда берется жир на животе и как от него избавиться

Жир на животе часто образуется из-за продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как сахар, крахмал и алкоголь, которые увеличивают аппетит и вызывают быстрое повышение уровня глюкозы в крови. Это может привести к инсулинорезистентности и усилению желания употреблять быстро усваиваемую пищу, сообщает Вечерняя Москва.
Сладкие напитки, богатые фруктозой, и сахарозаменители могут нарушать работу микробиома, способствуя накоплению внутреннего жира. Для снижения жира диетолог Елена Соломатина порекомендовала употребление некрахмалистых овощей, зелени и ограничение полезных жиров.
Методы питания включают дробное питание или интервальное голодание, выбор которых зависит от индивидуальных особенностей человека.
Фото: commons.wikimedia.org/Sandra Costa (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Мали выгнала посла Швеции после заявлений о сокращении помощи из-за Украины
Посол Швеции в Мали был проинформирован о необходимости покинуть страну после того, как Стокгольм объявил о сокращении помощи Бамако в ответ на разрыв дипломатических отношений африканского государства с Украиной, сообщило Министерство иностранных дел Мали.
Власти Ливана заявили о критической экономической ситуации в стране
Экономическая ситуация в Ливане достигла критической точки, что требует введения чрезвычайного положения в стране, заявил министр финансов Ливана Амин Салями в интервью РИА Новости в пятницу.
Эксперт по ЖКХ Бондарь: вопрос удаления бездомных из ЖК может быть неправомерным
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь подчеркнул, что вопрос устранения бездомных из жилых комплексов сложен и требует учета прав как жильцов, так и самих бездомных.
Нутрициолог Ильичева: для снижения веса важно распределять приёмы пищи по времени суток
Нутрициолог Ольга Ильичева рассказала, что для снижения веса важно правильно распределить приём пищи по времени суток, особенно завтрак и ужин.