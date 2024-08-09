Врач-диетолог рассказала, откуда берется жир на животе и как от него избавиться

Диетолог Соломатина: для снижения жира на животе следует употреблять зелень

Жир на животе часто образуется из-за продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как сахар, крахмал и алкоголь, которые увеличивают аппетит и вызывают быстрое повышение уровня глюкозы в крови. Это может привести к инсулинорезистентности и усилению желания употреблять быстро усваиваемую пищу, сообщает Вечерняя Москва.

Сладкие напитки, богатые фруктозой, и сахарозаменители могут нарушать работу микробиома, способствуя накоплению внутреннего жира. Для снижения жира диетолог Елена Соломатина порекомендовала употребление некрахмалистых овощей, зелени и ограничение полезных жиров.

Методы питания включают дробное питание или интервальное голодание, выбор которых зависит от индивидуальных особенностей человека.

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