Секрет стройности в тарелке: ешь жирное — и худеешь быстрее

Многие продукты способны не только насыщать организм, но и помогать ему быстрее расходовать накопленные калории. Медики отмечают: грамотно подобранное питание способно запустить естественные механизмы жиросжигания и поддерживать обмен веществ на высоком уровне.

Какие продукты помогают сжигать жир

Особое место занимают цитрусовые. В них много органических кислот и витамина C, которые ускоряют переработку жиров и улучшают работу печени. Среди них выделяется грейпфрут — он снижает уровень инсулина и помогает дольше сохранять чувство сытости.

"Грейпфрут особенно полезен: он снижает уровень инсулина и тем самым уменьшает чувство голода. Оптимально есть половинку плода утром или в первой половине дня", — подчеркнула врач-терапевт Таисия Ермола.

Не менее эффективно действует зелёный чай. Благодаря катехинам этот напиток ускоряет обмен жиров и увеличивает расход энергии. Один-два стакана утром или днём помогут мягко активировать метаболизм.

Белки также играют ключевую роль. Пища, богатая белком, требует больше энергии на переваривание и надолго сохраняет чувство насыщения.

"Завтрак с достаточным количеством белка снижает риск переедания в течение дня. Например, омлет из двух яиц или порция рыбы — отличный выбор", — отметила Ермола.

Среди других продуктов с жиросжигающим эффектом стоит выделить острый перец. Капсаицин, содержащийся в нём, стимулирует обмен веществ и усиливает процесс термогенеза, при котором организм вырабатывает тепло и расходует калории. В то же время важно учитывать умеренность и индивидуальные противопоказания.

Полезны и орехи с семенами — миндаль, чиа, льняное семя. Несмотря на калорийность, они содержат полезные жиры и белки, которые поддерживают обмен веществ и снижают тягу к сладкому.

"Главное — соблюдать баланс и подходить к питанию систематически", — резюмировала Ермола.

Сравнение продуктов с жиросжигающим эффектом