Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Похудение в зале
Похудение в зале
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Кардио против интервалов: неожиданный победитель в борьбе с жиром

ВИИТ снижают абдоминальный жир на 44% у пожилых мужчин с диабетом 2 типа, показал эксперимент врачей

Когда речь заходит о похудении, чаще всего спорят о том, какой тип тренировок работает лучше — спокойный бег или интенсивные интервалы. Мнения на этот счёт сильно расходятся, и у каждого подхода есть свои преимущества.

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте кардио и силовые вместе. Даже простые приседания и отжимания дома помогут ускорить метаболизм, а добавленное кардио — тратить больше калорий.

  2. Составьте питание с учётом дефицита. Урезать рацион хотя бы на 500 ккал или заменить перекусы фруктами и овощами — отличный старт.

  3. Поддерживайте активность в течение дня. Подъём по лестнице, прогулки, езда на велосипеде дают больше расхода энергии, чем одна тренировка.

  4. Контролируйте алкоголь. В бокале вина может быть до 150 ккал, а коктейль легко "съедает" половину дневной нормы.

Мифы и правда

Расхожее убеждение: "Жир лучше сжигается на низком пульсе — 90-130 ударов". В действительности организм действительно больше использует жиры при лёгкой нагрузке. Но интенсивные тренировки не менее эффективны, а иногда даже лучше.

Исследования показывают, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ) помогают избавиться не только от подкожного, но и от опасного висцерального жира. В одном эксперименте женщины, занимавшиеся 20 минут по схеме "минуту максимум — минуту отдых", потеряли на 2,5 кг больше, чем участницы спокойных занятий.

Учёные предполагают, что эффект связан с повышенным расходом калорий после тренировки и временным снижением аппетита. Если вы пробовали интервалы, то наверняка замечали: есть после них не хочется минимум час.

FAQ

Как выбрать оптимальную нагрузку для похудения?
Тем, кто ценит время, подойдут ВИИТ. Любителям длительной активности — пробежки или плавание. Идеальный вариант — комбинировать.

Что лучше для снижения веса: кардио или силовые?
Совмещение даёт лучший результат. Одно исследование показало, что при комбинированных занятиях участники сбросили на 1-2 кг жира больше, чем при одном кардио.

Сколько стоит организовать домашние тренировки?
Минимум. Можно обойтись без инвентаря, используя собственный вес. При желании стоит купить коврик, гантели или эспандер.

Исторический контекст

В начале 2000-х считалось, что для похудения нужно "медленно, но долго". С тех пор проведены десятки метаанализов, которые доказали: интервалы экономят время и работают не хуже. Сегодня именно они чаще всего входят в программы фитнес-клубов и онлайн-тренировок.

А что если…

Если вы мало двигаетесь вне спортзала, то даже самые упорные тренировки будут менее эффективны. Тело умеет компенсировать расход энергии, снижая затраты в покое. Поэтому важно не только заниматься, но и сохранять активность весь день — от прогулок до хобби на свежем воздухе.

Три факта напоследок

  • После тренировок организм может снижать энергозатраты на органы до 28%.
  • Даже правильное питание без спорта уменьшает вес эффективнее, чем спорт без диеты.
  • Люди, регулярно тренирующиеся, чаще выбирают полезные продукты — эффект подсознательный.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лавров: обсуждается проведение товарищеского матча сборных России и США сегодня в 14:10

Россия и США могут сыграть на футбольном поле

Сергей Лавров сообщил, что в ФИФА и других кругах обсуждают возможность товарищеского матча между сборными России и США по футболу.

Читать полностью » Transfermarkt: трансфер Александера Джику оценивается в 2,5 млн евро сегодня в 13:13

Красно-белые делают ставку на международный опыт Джику

Защитник сборной Ганы Александер Джику подписал контракт со «Спартаком». Рассказываем детали сделки и карьерный путь новичка московского клуба.

Читать полностью » Максим Глушенков признался, что редко смотрит футбол и предпочитает сериалы сегодня в 12:10

Футболист, которому неинтересен футбол: признание Максима Глушенкова

Максим Глушенков признался, что футбол ему редко интересен как зрелищу, и рассказал, почему вместо матчей зарубежных лиг он выбирает сериалы.

Читать полностью » Смолов: лимит на легионеров не решит проблему качества чемпионата России сегодня в 11:17

Смолов указал, кто на самом деле виноват в падении уровня РПЛ

Фёдор Смолов объяснил, почему лимит на легионеров не спасёт РПЛ, и указал, кто на самом деле ответственен за посредственный уровень иностранных игроков.

Читать полностью » Фитнес-тренер Лера Буры рассказала, какие тренировки подходят людям с гипертонией сегодня в 10:33

Спорт при гипертонии: мифы и правда о физических нагрузках

Фитнес-тренер объяснила, почему людям с гипертонией нельзя отказываться от спорта, и рассказала, какие тренировки помогают стабилизировать давление.

Читать полностью » Растяжка стоя: врачи назвали позу воина важной для спины и ног сегодня в 9:50

Восемь движений, о которых молчат фитнес-клубы

Лёгкий комплекс упражнений стоя поможет размяться без коврика и спецодежды. Узнайте, как несколько движений меняют самочувствие.

Читать полностью » Врачи объяснили, что перестановка гири со скручиванием помогает прокачать пресс сегодня в 9:10

Маленький вес, большой эффект: почему 7 минут с гирей меняют тело

Три простых упражнения с гирей помогут укрепить пресс и добавить разнообразия в тренировку. Даже лёгкий снаряд способен дать мощную нагрузку.

Читать полностью » Как научиться плавать кролем, брассом и на спине — рекомендации тренера Егора Янсона сегодня в 8:50

Тайная логика воды: простые движения, которые превращают страх в лёгкость

Хотите научиться плавать, но боитесь воды? Узнайте, почему лучше начинать в бассейне и какие упражнения помогут быстро освоиться.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Мультивитамины повышают иммунитет домашних животных
Садоводство

Полив деревьев в октябре и ноябре снижает риск вымерзания коры
Спорт и фитнес

Дарья Князева из #sekta представила тренировку для ягодиц, пресса и спины
Дом

Дизайнер Алина Князева назвала главные ошибки, из-за которых ремонт превращается в долгострой
Садоводство

Этиленовый трюк: как яблоки и бананы помогут дозреть томатам за 5 дней
Культура и шоу-бизнес

Анна Седокова заподозрена в манипуляции бывшим мужем Янисом Тиммой с помощью гипноза
Технологии

Чип Apple A19 Pro показал рекордную производительность в тестах GeekBench
Авто и мото

Mercedes-Benz откажется от логотипа EQ в новых электрических моделях
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet