Кардио против интервалов: неожиданный победитель в борьбе с жиром

Когда речь заходит о похудении, чаще всего спорят о том, какой тип тренировок работает лучше — спокойный бег или интенсивные интервалы. Мнения на этот счёт сильно расходятся, и у каждого подхода есть свои преимущества.

Советы шаг за шагом

Выбирайте кардио и силовые вместе. Даже простые приседания и отжимания дома помогут ускорить метаболизм, а добавленное кардио — тратить больше калорий. Составьте питание с учётом дефицита. Урезать рацион хотя бы на 500 ккал или заменить перекусы фруктами и овощами — отличный старт. Поддерживайте активность в течение дня. Подъём по лестнице, прогулки, езда на велосипеде дают больше расхода энергии, чем одна тренировка. Контролируйте алкоголь. В бокале вина может быть до 150 ккал, а коктейль легко "съедает" половину дневной нормы.

Мифы и правда

Расхожее убеждение: "Жир лучше сжигается на низком пульсе — 90-130 ударов". В действительности организм действительно больше использует жиры при лёгкой нагрузке. Но интенсивные тренировки не менее эффективны, а иногда даже лучше.

Исследования показывают, что высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ) помогают избавиться не только от подкожного, но и от опасного висцерального жира. В одном эксперименте женщины, занимавшиеся 20 минут по схеме "минуту максимум — минуту отдых", потеряли на 2,5 кг больше, чем участницы спокойных занятий.

Учёные предполагают, что эффект связан с повышенным расходом калорий после тренировки и временным снижением аппетита. Если вы пробовали интервалы, то наверняка замечали: есть после них не хочется минимум час.

FAQ

Как выбрать оптимальную нагрузку для похудения?

Тем, кто ценит время, подойдут ВИИТ. Любителям длительной активности — пробежки или плавание. Идеальный вариант — комбинировать.

Что лучше для снижения веса: кардио или силовые?

Совмещение даёт лучший результат. Одно исследование показало, что при комбинированных занятиях участники сбросили на 1-2 кг жира больше, чем при одном кардио.

Сколько стоит организовать домашние тренировки?

Минимум. Можно обойтись без инвентаря, используя собственный вес. При желании стоит купить коврик, гантели или эспандер.

Исторический контекст

В начале 2000-х считалось, что для похудения нужно "медленно, но долго". С тех пор проведены десятки метаанализов, которые доказали: интервалы экономят время и работают не хуже. Сегодня именно они чаще всего входят в программы фитнес-клубов и онлайн-тренировок.

А что если…

Если вы мало двигаетесь вне спортзала, то даже самые упорные тренировки будут менее эффективны. Тело умеет компенсировать расход энергии, снижая затраты в покое. Поэтому важно не только заниматься, но и сохранять активность весь день — от прогулок до хобби на свежем воздухе.

Три факта напоследок