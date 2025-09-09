Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Осенний спорт в парке
Осенний спорт в парке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:30

Бег превращается в жиросжигающую машину только при одном условии

В Mayo Clinic объяснили, как рассчитать максимальную частоту сердечных сокращений

Чтобы бег стал эффективным инструментом для снижения веса, важно правильно подобрать темп и нагрузку. Главный ориентир здесь — частота сердечных сокращений. Именно она показывает, попали ли вы в зону, при которой организм наиболее активно расходует жировые запасы.

Почему важно следить за пульсом

Оптимальная интенсивность занятий у каждого человека индивидуальна. Если держать сердце в "рабочей зоне", можно ускорить процесс похудения и повысить эффективность каждой тренировки. Но для этого необходимо знать свой исходный показатель и правильно его контролировать.

Пульс в состоянии покоя

Один из первых шагов — определить частоту сердечных сокращений в покое. Измерять её лучше всего утром, сразу после пробуждения. Для этого достаточно в течение минуты посчитать удары на запястье или шее. Чтобы результат был объективным, проводят несколько замеров за три-четыре дня и вычисляют среднее значение. Если показатели превышают 90 ударов в минуту, стоит обратиться к врачу, прежде чем начинать регулярные пробежки.

Максимальная частота сердечных сокращений

Каждый организм имеет предел, за которым нагрузка становится опасной. Максимальный пульс рассчитывают по простой формуле: 220 минус возраст. Например, человеку 40 лет нежелательно поднимать сердечный ритм выше 180 ударов в минуту. Для контроля используют специальные датчики — сегодня доступны удобные нагрудные или наручные мониторы. Если показатель приближается к максимальному, нужно снизить темп или вовсе остановиться, чтобы восстановить дыхание и сердечный ритм.

"Чтобы вычислить максимальную частоту сердечных сокращений, вычтите свой возраст из числа 220", — пояснили специалисты Mayo Clinic.

Зона для сжигания жира

Согласно данным ExRx, наиболее результативная зона для жиросжигающих пробежек — от 55 до 90% от максимального значения. Чем дольше удаётся удерживать пульс в этом диапазоне, тем больше калорий уходит. Оптимальная продолжительность такой тренировки — от получаса до часа.

Как разнообразить пробежки

Не всегда достаточно просто выбрать ровный темп. Иногда стоит включать интервальные нагрузки: чередование ускорений и спокойного бега, а также пробежки в гору. Такой подход позволяет быстрее разогнать пульс и поддерживать его на нужном уровне.

Американский совет по фитнесу отмечает, что интервальные тренировки вызывают эффект EPOC — избыточное потребление кислорода после нагрузки. Этот процесс помогает организму тратить больше калорий даже спустя несколько часов после завершения занятия.

"Интервальные тренировки вызывают EPOC — избыточное потребление кислорода после нагрузки", — подчеркнули в American Council on Exercise Fitness.

Для начинающих хорошо подходит схема HIIT: короткий рывок в течение 30-60 секунд, затем медленный бег или шаг две минуты. Всего достаточно 15-20 минут такой нагрузки, чтобы запустить мощный процесс жиросжигания.

Сколько калорий сжигается при разных скоростях

Даже при спокойной пробежке организм тратит заметное количество энергии. По данным Harvard Health Publishing, за полчаса лёгкого бега человек весом 57 кг расходует около 180 калорий, а при весе 84 кг — уже 266 калорий. Если увеличить темп до 6 миль в час (примерно 9,6 км/ч), потери составят от 300 до 444 калорий. А те, кто способен удерживать скорость 10 миль в час (16 км/ч), тратят за то же время от 495 до 733 калорий.

Таким образом, скорость напрямую влияет на результат, но важно помнить о постепенности. Организм быстро адаптируется к однотипным нагрузкам, поэтому для стабильного прогресса стоит менять интенсивность и маршруты.

Чтобы бег действительно помогал худеть, необходимо ориентироваться не только на расстояние и скорость, но и на частоту сердечных сокращений. Поддержание пульса в "жиросжигающей зоне", регулярные интервальные тренировки и постепенное увеличение нагрузки делают процесс безопасным и максимально эффективным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты по тренировкам: отжимания на одной руке требуют 12–15 классических повторений в базе сегодня в 4:10

Пресс, грудь, спина и руки — как одно движение заставляет работать всё тело

Отжимания на одной руке не только усложняют тренировку, но и раскрывают скрытый потенциал мышц груди и рук. Узнайте, как безопасно освоить технику.

Читать полностью » Вес после тренировки растёт из-за восстановления мышц и накопления воды — специалисты сегодня в 4:10

Лишние килограммы после спортзала: что скрывает стрелка весов

Почему стрелка весов может показывать больше после тренировки, хотя вы изнуряли себя в спортзале? Разбираемся, что скрывается за этими цифрами.

Читать полностью » Коэффициент силы к весу: данные College Sports Scholarships сегодня в 3:50

Один расчёт, который объяснит, почему тяжёлые спортсмены нередко слабее лёгких

Как понять, сильнее ли вы становитесь? Один показатель способен рассказать о прогрессе в спорте больше, чем цифры на штанге или весы.

Читать полностью » Университет Нью-Мексико сообщил, как часто тренировать мышцы кора сегодня в 3:30

Почему одни убирают живот за месяц, а другие годами ждут результата

Кубики на животе не появляются от одних лишь скручиваний. На результат влияют тренировки, питание и даже генетика.

Читать полностью » Эксперты по фитнесу назвали 7 упражнений с гантелями для рук и плечевого пояса сегодня в 3:11

Подъёмы гантелей не спасут: без этих движений руки не станут мощными

Главная ошибка при тренировке рук — упор лишь на бицепс и трицепс. Разбираем, какие мышцы на самом деле формируют силу и как работать с гантелями.

Читать полностью » Как коврик и фитбол помогают снизить нагрузку на копчик при выполнении упражнений на пресс сегодня в 3:10

Невидимая ловушка для пресса: почему копчик не выдерживает нагрузки

Почему при выполнении подъёмов корпуса иногда болит копчик и какие простые замены помогут избежать этой проблемы — рассказываем подробно.

Читать полностью » Жим штанги лёжа признан самым эффективным упражнением для груди — ACE сегодня в 2:50

Жим штанги или отжимания: какое упражнение прокачает грудь быстрее всего

Многосуставные упражнения для груди позволяют развивать силу и форму быстрее и эффективнее. Но какие из них действительно стоит включить в тренировку?

Читать полностью » Тренеры Дан и Тиффани показали комплекс упражнений для пресса по методу HIIT сегодня в 2:47

8 недель — и живот меняется: секрет упражнений из HIIT

8-недельная программа HIIT-тренировок обещает рельефный пресс без скучных повторений. Разбираем упражнения и секреты шестой недели.

Читать полностью »

Новости
Еда

Классический медовый торт: пошаговый рецепт на водяной бане
Спорт и фитнес

Какие упражнения безопасны при язве желудка — рекомендации врачей
Еда

Диетологи рекомендуют печенье без сахара для детей
Культура и шоу-бизнес

Фанаты "Life Is Strange" предлагают Эмму Майерс на роль Макс Колфилд
Еда

Традиционный рецепт рыбника включает запекание с луком и яйцами
Красота и здоровье

Врач Мясников предупредил о смертельных рисках бесконтрольного приёма аспирина
Дом

Специалисты объяснили, почему запах затхлости и гари опасен для здоровья
Авто и мото

Автостат: 63% новых машин в России с января по август — прошлых годов выпуска
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet