Медведь в лесу
Медведь в лесу
© commons.wikimedia.org by Byrdyak is licensed under CC BY 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:22

Медведь весом с автомобиль стал звездой интернета: как Чанк покорил мир

Майк Фиц: травма челюсти не помешала медведю Чанку выиграть соревнование

540 фунтов чистой мощи и пушистого очарования — так можно описать гигантского бурого медведя по кличке Чанк, который в этом году завоевал титул самого упитанного медведя в национальном парке Катмай. Конкурс "Неделя толстых медведей" уже много лет превращает суровую жизнь аляскинских хищников в настоящее шоу, за которым следят миллионы зрителей по всему миру.

Суть конкурса

Каждую осень в Катмае устраивается необычное состязание. Организаторы выкладывают фотографии медведей, снятых в начале и в конце лета, а зрители голосуют онлайн, выбирая самого внушительного обитателя парка. Вес каждого участника оценивают по снимкам с помощью технологии LIDAR — взвесить настоящего бурого великана напрямую просто невозможно.

В этом году за победу боролись 12 медведей. Их наблюдали через веб-камеры, установленные у реки Брукс — места, где осенью собираются десятки животных, чтобы набрать жир на зиму, вылавливая нерестящегося лосося.

Новый чемпион

Чанк — не новичок в конкурсе. Он выходил в финал несколько раз, но именно в этом году судьба оказалась благосклонной. Его массивное тело и впечатляющий запас жира впечатлили болельщиков. При этом медведь давно знаком зрителям: по словам натуралистов, он отличается спокойным нравом и стратегическим подходом к рыбалке — предпочитает не ссориться, а дождаться удобного момента.

"Несмотря на сломанную челюсть, Чанк по-прежнему один из самых крупных и свирепых медведей в районе реки Брукс", — сказал натуралист Майк Фиц.

По наблюдениям специалистов, травму Чанк, вероятно, получил во время схватки с другим самцом, но даже это не помешало ему стать чемпионом.

История конкурса

Традиция праздновать "Неделю толстых медведей" появилась в 2014 году. Её основная цель — напомнить людям о важности сохранения дикой природы и экосистемы Катмая.

Представительница парка Наоми Боак отметила, что нынешний сезон оказался особенно удачным: в реке было рекордное количество лосося, поэтому медведям не пришлось тратить силы на борьбу за добычу. Это позволило животным набрать больше веса и снизило уровень агрессии между ними.

"В этом году в воде было много лосося, поэтому медведи реже ссорились из-за добычи", — добавила представительница Наоми Боак.

Почему медведи толстеют осенью

Перед зимней спячкой бурые медведи активно накапливают жир, который помогает им выжить в долгие месяцы без пищи. За сезон взрослый самец может увеличить массу тела почти вдвое. Питаются они в основном лососем, ягодами и растительностью, но именно рыба обеспечивает максимальное количество калорий.

Для медведей, живущих в Катмае, осенний период — это не просто время изобилия, а настоящий марафон выживания. Каждая рыба, пойманная у водопада Брукс-Фоллс, — это дополнительный шанс провести зиму в безопасности.

Сравнение финалистов

Медведь Примерный вес Особенности поведения
Чанк 540 фунтов Лидер сезона, пережил травму, рыбалит спокойно
Оттер 480 фунтов Молодой, активный, склонен к борьбе
Холли 460 фунтов Самка, известная заботой о медвежатах
Уокер 500 фунтов Конкурент Чанка, агрессивен, но ловкий рыбак

Как проходит голосование

Зрители выбирают победителя на сайте Katmai Conservancy. За любимого медведя можно проголосовать один раз в день. Онлайн-турнир длится неделю, и в нём участвуют сотни тысяч пользователей. Финал обычно превращается в интернет-флешмоб — мемы, фан-арты и обсуждения распространяются по всему миру.

Советы для наблюдателей

  1. Следите за медведями на официальных веб-камерах парка.

  2. Узнавайте их по внешним признакам — у каждого есть имя и история.

  3. Не вмешивайтесь в природу: туристам запрещено подходить к животным ближе, чем на 50 метров.

  4. Используйте оптический зум или дрон только с разрешения администрации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: туристы пытаются кормить медведей.
    Последствие: животные теряют страх перед людьми и становятся опасными.
    Альтернатива: наблюдать издалека, используя специальные смотровые площадки.

  • Ошибка: люди оставляют мусор у кемпингов.
    Последствие: медведи начинают ассоциировать запах еды с людьми.
    Альтернатива: использовать герметичные контейнеры для хранения отходов.

А что если… медведи исчезнут?

Без бурых медведей экосистема Катмая изменилась бы кардинально. Эти животные регулируют численность рыбы, распространяют семена растений и создают баланс между видами. Их исчезновение нарушило бы естественную цепочку питания, что сказалось бы на всём регионе.

Плюсы и минусы туристического интереса

Плюсы Минусы
Рост внимания к охране дикой природы Перегрузка туристических маршрутов
Развитие экологического туризма Риск беспокойства животных
Финансовая поддержка заповедника Нарушение естественного поведения медведей

FAQ

Как попасть в парк Катмай?
До него добираются по воздуху — ближайший крупный город, Кинг-Салмон, связан с парком чартерными рейсами.

Можно ли увидеть Чанка лично?
Да, но только издалека. Самые безопасные точки наблюдения — платформы у водопада Брукс-Фоллс.

Сколько длится "Неделя толстых медведей"?
Обычно около семи дней в октябре, когда медведи максимально упитаны перед спячкой.

Зачем нужен конкурс?
Он повышает интерес к защите природы и финансирует программы по сохранению бурых медведей.

Мифы и правда

Миф: жирные медведи ленивы.
Правда: наоборот, именно они — лучшие рыбаки, ведь ловкость и выносливость помогают им быстро пополнить жировые запасы.

Миф: конкурс — просто развлечение.
Правда: он способствует сбору средств на охрану заповедников и обучение туристов.

Миф: медведи опасны круглый год.
Правда: большую часть времени они избегают людей и проявляют агрессию только при угрозе.

3 интересных факта

• Вес Чанка сопоставим с массой небольшого автомобиля Smart.
• Медведи Катмая едят до 30 лососей в день в сезон жора.
• Онлайн-трансляции с рекой Брукс смотрят зрители из более чем 100 стран.

Исторический контекст

С момента основания парка Катмай в 1918 году его территория стала важнейшей зоной сохранения дикой природы на Аляске. Здесь наблюдают за популяцией бурых медведей, лососевых и морских птиц. Современные технологии — камеры, датчики, дроны — помогают исследователям собирать уникальные данные, не нарушая покой животных.

