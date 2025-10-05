Медведь весом с автомобиль стал звездой интернета: как Чанк покорил мир
540 фунтов чистой мощи и пушистого очарования — так можно описать гигантского бурого медведя по кличке Чанк, который в этом году завоевал титул самого упитанного медведя в национальном парке Катмай. Конкурс "Неделя толстых медведей" уже много лет превращает суровую жизнь аляскинских хищников в настоящее шоу, за которым следят миллионы зрителей по всему миру.
Суть конкурса
Каждую осень в Катмае устраивается необычное состязание. Организаторы выкладывают фотографии медведей, снятых в начале и в конце лета, а зрители голосуют онлайн, выбирая самого внушительного обитателя парка. Вес каждого участника оценивают по снимкам с помощью технологии LIDAR — взвесить настоящего бурого великана напрямую просто невозможно.
В этом году за победу боролись 12 медведей. Их наблюдали через веб-камеры, установленные у реки Брукс — места, где осенью собираются десятки животных, чтобы набрать жир на зиму, вылавливая нерестящегося лосося.
Новый чемпион
Чанк — не новичок в конкурсе. Он выходил в финал несколько раз, но именно в этом году судьба оказалась благосклонной. Его массивное тело и впечатляющий запас жира впечатлили болельщиков. При этом медведь давно знаком зрителям: по словам натуралистов, он отличается спокойным нравом и стратегическим подходом к рыбалке — предпочитает не ссориться, а дождаться удобного момента.
"Несмотря на сломанную челюсть, Чанк по-прежнему один из самых крупных и свирепых медведей в районе реки Брукс", — сказал натуралист Майк Фиц.
По наблюдениям специалистов, травму Чанк, вероятно, получил во время схватки с другим самцом, но даже это не помешало ему стать чемпионом.
История конкурса
Традиция праздновать "Неделю толстых медведей" появилась в 2014 году. Её основная цель — напомнить людям о важности сохранения дикой природы и экосистемы Катмая.
Представительница парка Наоми Боак отметила, что нынешний сезон оказался особенно удачным: в реке было рекордное количество лосося, поэтому медведям не пришлось тратить силы на борьбу за добычу. Это позволило животным набрать больше веса и снизило уровень агрессии между ними.
"В этом году в воде было много лосося, поэтому медведи реже ссорились из-за добычи", — добавила представительница Наоми Боак.
Почему медведи толстеют осенью
Перед зимней спячкой бурые медведи активно накапливают жир, который помогает им выжить в долгие месяцы без пищи. За сезон взрослый самец может увеличить массу тела почти вдвое. Питаются они в основном лососем, ягодами и растительностью, но именно рыба обеспечивает максимальное количество калорий.
Для медведей, живущих в Катмае, осенний период — это не просто время изобилия, а настоящий марафон выживания. Каждая рыба, пойманная у водопада Брукс-Фоллс, — это дополнительный шанс провести зиму в безопасности.
Сравнение финалистов
|Медведь
|Примерный вес
|Особенности поведения
|Чанк
|540 фунтов
|Лидер сезона, пережил травму, рыбалит спокойно
|Оттер
|480 фунтов
|Молодой, активный, склонен к борьбе
|Холли
|460 фунтов
|Самка, известная заботой о медвежатах
|Уокер
|500 фунтов
|Конкурент Чанка, агрессивен, но ловкий рыбак
Как проходит голосование
Зрители выбирают победителя на сайте Katmai Conservancy. За любимого медведя можно проголосовать один раз в день. Онлайн-турнир длится неделю, и в нём участвуют сотни тысяч пользователей. Финал обычно превращается в интернет-флешмоб — мемы, фан-арты и обсуждения распространяются по всему миру.
Советы для наблюдателей
-
Следите за медведями на официальных веб-камерах парка.
-
Узнавайте их по внешним признакам — у каждого есть имя и история.
-
Не вмешивайтесь в природу: туристам запрещено подходить к животным ближе, чем на 50 метров.
-
Используйте оптический зум или дрон только с разрешения администрации.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: туристы пытаются кормить медведей.
Последствие: животные теряют страх перед людьми и становятся опасными.
Альтернатива: наблюдать издалека, используя специальные смотровые площадки.
-
Ошибка: люди оставляют мусор у кемпингов.
Последствие: медведи начинают ассоциировать запах еды с людьми.
Альтернатива: использовать герметичные контейнеры для хранения отходов.
А что если… медведи исчезнут?
Без бурых медведей экосистема Катмая изменилась бы кардинально. Эти животные регулируют численность рыбы, распространяют семена растений и создают баланс между видами. Их исчезновение нарушило бы естественную цепочку питания, что сказалось бы на всём регионе.
Плюсы и минусы туристического интереса
|Плюсы
|Минусы
|Рост внимания к охране дикой природы
|Перегрузка туристических маршрутов
|Развитие экологического туризма
|Риск беспокойства животных
|Финансовая поддержка заповедника
|Нарушение естественного поведения медведей
FAQ
Как попасть в парк Катмай?
До него добираются по воздуху — ближайший крупный город, Кинг-Салмон, связан с парком чартерными рейсами.
Можно ли увидеть Чанка лично?
Да, но только издалека. Самые безопасные точки наблюдения — платформы у водопада Брукс-Фоллс.
Сколько длится "Неделя толстых медведей"?
Обычно около семи дней в октябре, когда медведи максимально упитаны перед спячкой.
Зачем нужен конкурс?
Он повышает интерес к защите природы и финансирует программы по сохранению бурых медведей.
Мифы и правда
Миф: жирные медведи ленивы.
Правда: наоборот, именно они — лучшие рыбаки, ведь ловкость и выносливость помогают им быстро пополнить жировые запасы.
Миф: конкурс — просто развлечение.
Правда: он способствует сбору средств на охрану заповедников и обучение туристов.
Миф: медведи опасны круглый год.
Правда: большую часть времени они избегают людей и проявляют агрессию только при угрозе.
3 интересных факта
• Вес Чанка сопоставим с массой небольшого автомобиля Smart.
• Медведи Катмая едят до 30 лососей в день в сезон жора.
• Онлайн-трансляции с рекой Брукс смотрят зрители из более чем 100 стран.
Исторический контекст
С момента основания парка Катмай в 1918 году его территория стала важнейшей зоной сохранения дикой природы на Аляске. Здесь наблюдают за популяцией бурых медведей, лососевых и морских птиц. Современные технологии — камеры, датчики, дроны — помогают исследователям собирать уникальные данные, не нарушая покой животных.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru