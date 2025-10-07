Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Медведь Чанк
Медведь Чанк
© Национальный парк Катмай is licensed under public domain
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:50

Медведь с поломанной челюстью стал символом силы: история Чанка покорила мир

Медведь Чанк с поломанной челюстью признан самым толстым на Аляске и стал символом силы

Иногда самые трогательные истории приходят не от людей, а от дикой природы. На Аляске, в национальном парке Катмай, прошёл ежегодный конкурс Fat Bear Week — Неделя толстого медведя, и в 2025 году его героем стал медведь по кличке Чанк (Chunk). Но эта победа — не о килограммах. Это история силы, боли и выживания.

Медведь с поломанной челюстью, который не сдался

Осенью 2025 года Чанк весил более 500 фунтов (около 230 кг). Массивный самец бурого медведя с густой каштановой шерстью и глубоким взглядом — символ силы. Но под его внушительным телом скрывалась тяжёлая травма: необратимое повреждение челюсти и шрам на морде, полученные, по всей видимости, в ожесточённой схватке за территорию.

Когда Чанк впервые появился у реки Брукс в июле, он выглядел истощённым. Рыбачить с травмой казалось невозможным. Но наблюдатели парка отметили невероятное: медведь научился есть рыбу, приспосабливаясь к боли, меняя угол захвата и движения головы.

"Он буквально "переизобрёл" способ кормиться, — рассказывают рейнджеры Катмая. — Его упорство стало примером для всех, кто следил за ним".

Голосование, ставшее мировым феноменом

"Неделя толстого медведя" - это не просто забавный онлайн-конкурс. Его цель — показать, насколько важен жир для выживания бурых медведей во время зимней спячки. Чем больше животное наберёт массы летом, тем выше его шанс дожить до весны.

Конкурс проводится уже одиннадцать лет, и любой желающий может проголосовать за своего фаворита. То, что начиналось в 2014 году как локальное мероприятие с 1700 голосами, сегодня привлекает миллионы участников со всего мира.

В этом году за Чанка проголосовали более 96 000 человек - на тридцать тысяч больше, чем за его главного соперника, грозного медведя №856.

"Неделя толстого медведя — это праздник не переедания, а устойчивости природы", — напомнил основатель конкурса, бывший смотритель парка Майк Фитц.

Символ дикой стойкости

История Чанка — не просто о выживании в холодной реке. Она — о способности адаптироваться к непоправимому. Его челюсть никогда не восстановится, но он доказал, что может жить и побеждать, несмотря на физические ограничения.

Набрав рекордный вес и завоевав сердца зрителей, Чанк стал живым напоминанием: сила — не в идеальном теле, а в умении бороться, когда всё против тебя.

От локальной идеи к глобальному символу

"Неделя толстого медведя" выросла из простого наблюдения за медведями в Катмае в настоящий экологический проект. Люди со всего мира следят за трансляциями, учатся понимать роль медведей в экосистеме и узнают больше о хрупком равновесии дикой природы.

Для самих животных внимание людей стало защитой: популярность конкурса помогает финансировать исследования и охрану арктических территорий.

Почему эта история так трогает людей

Потому что Чанк — не просто медведь. Он напоминает нам, что даже в природе, где царят инстинкты, есть место характеру, настойчивости и внутренней стойкости.

Когда тысячи людей по всему миру наблюдали за тем, как он рыщет по берегу, ловит рыбу и медленно набирает вес, они видели не "толстого медведя" — они видели надежду.

"Неделя толстого медведя" — это праздник жизни во всех её формах, напоминание, что каждое живое существо заслуживает шанса пережить зиму.

