Съели и пожалели: какие продукты быстрого питания вредят даже при одном приеме

Фастфуд может быть как безопасным, так и опасным для здоровья, в зависимости от состава и способа приготовления, рассказала диетолог, доктор медицинских наук, специалист Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова. Подробнее влияние "быстрой" еды на организм специалист пояснила NewsInfo.

По словам диетолога, не вся еда быстрого приготовления автоматически вредна для организма.

"Фастфуд — это собирательное понятие, куда входят и откровенно вредные и качественно приготовленные продукты быстрого приготовления. Поэтому прежде чем говорить о пользе и вреде фастфуда, нам нужно и визуально, и органолептически, и по отзывам, а также по ингредиентному составу и способу приготовления оценить, что же конкретно мы собираемся быстро съесть", — отметила специалист.

Эксперт подчеркнула, что простые и понятные блюда могут не представлять опасности.

"Самым распространенным вариантом фастфуда является тонкий слегка поджаренный ломтик хлеба, на котором лежит кусок мяса, огурец, листовой салат. Такой фастфуд будет съеден быстро, соответственно, запит чаем или кофе-содержащим напитком, он будет полезным", — отметила врач.

Продукты со сложным и агрессивным составом, по мнению эксперта, способны серьезно навредить здоровью даже при однократном употреблении.

"Если это блюдо сложного состава с непонятными ингредиентами или неизвестными продуктами, содержащими большое количество добавок, соли, то, конечно, такой фастфуд вообще никогда и никому не надо есть. Будут откровенно вредны продукты, содержащие большое количество соусов разнообразного ингредиентного состава, поскольку и в майонезе и в кетчупе содержится максимальное количество соли, достаточно высокое количество вредных фракций жиров, в том числе синтетических и неполезных низкого качества растительных а также непонятные микробные составляющие и грибковые составляющие, которые попадают при неправильном хранении или нарушении условий приготовления этих продуктов", — говорит медик.

Гончарова пояснила, что даже однократного употребления "вредного" фастфуда будет достаточно для того, чтобы навредить своему здоровью.