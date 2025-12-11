Фастфуд, который подвёл: мясная продукция снова демонстрирует тревожную повторяемость нарушений

Проверка продукции одной из популярных сетей фастфуда во Владивостоке завершилась тревожными выводами. Специалисты выявили серьёзные нарушения в составе маринованной куриной голени, реализуемой в точке общепита. Об этом сообщает PrimaMedia. Исследование провели по обращению клиента, направившего запрос в региональное управление Россельхознадзора.

Результаты лабораторных исследований

По данным специалистов Россельхознадзора Приморья, образцы продукции проверили по пяти микробиологическим показателям, предусмотренным техническими регламентами Таможенного союза, касающимися безопасности мяса птицы и переработанной пищевой продукции. Исследования подтвердили превышение уровня общей бактериальной обсемённости — показатель оказался в пять раз выше нормы, установленной для подобного вида полуфабрикатов.

Это отклонение, как уточняют специалисты ведомства, может указывать на нарушения санитарных требований. Речь идёт о возможных проблемах при производстве, хранении, транспортировке или обработке продукта, что автоматически ставит под сомнение безопасность его употребления.

Повторяющиеся случаи нарушений

Ситуация с куриным полуфабрикатом не стала единичной. По информации ведомства, с начала 2025 года в Приморье уже четыре раза фиксировали аналогичные нарушения в продукции из мяса птицы. Ранее опасные отклонения находили в котлетах и хинкали, где лабораторные анализы показали наличие сальмонеллы и листерии — бактерий, способных вызвать тяжёлые пищевые отравления и осложнения.

Эксперты Россельхознадзора отмечают, что повторяемость таких случаев свидетельствует о системных проблемах у отдельных производителей и поставщиков. Нарушения санитарных условий в цепочке производства и доставки продукции увеличивают риски для потребителей и требуют повышенного контроля со стороны надзорных органов.

Что означает выявленное нарушение

Обнаруженная бактериальная обсемённость в полуфабрикате может говорить о нарушении температурного режима, недостаточной обработке оборудования или неправильном подходе к условиям хранения на промежуточных этапах. Специалисты подчеркивают, что подобные несоответствия могут существенно повысить вероятность заражения патогенными микроорганизмами, особенно при последующем неправильном приготовлении продукта.

Ведомство продолжает мониторинг качества пищевой продукции, поступающей в торговые точки и объекты общепита региона. В пресс-службе подчеркивают, что подобные проверки позволяют своевременно выявлять небезопасные партии и предотвращать распространение потенциально опасных продуктов среди населения.