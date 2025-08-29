Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:11

Каждый перекус сокращает жизнь: скрытая цена любимых фастфуд-блюд

Врач-диетолог Анна Белоусова: регулярное употребление фастфуда повышает риск рака

Регулярное употребление блюд быстрого приготовления способно привести не только к набору лишнего веса, но и к повышенному риску онкологических заболеваний. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Анна Белоусова. По её словам, особую опасность представляет глутамат натрия — пищевая добавка, которая может вызывать привыкание к фастфуду.

Эксперт напомнила, что изначально подобные продукты создавались для рабочих с тяжёлой физической нагрузкой, которым за короткий обеденный перерыв требовалась максимально калорийная еда. Однако сегодня большинство посетителей ресторанов быстрого питания не тратят столько энергии, поэтому риск переедания возрастает в разы. Белоусова отметила, что человек без серьёзных физических нагрузок получает с такой пищей больше калорий, чем способен потратить, и это неизбежно ведёт к лишнему весу.

Специалист подчеркнула, что главная проблема кроется не только в калорийности. Масло, в котором жарят продукты во фритюре, многократно перегревается, и в нём образуются трансжиры — канцерогенные соединения, признанные опасными для здоровья. По словам врача, чем чаще человек позволяет себе фастфуд, тем выше вероятность столкнуться с онкологическими заболеваниями.

Отдельное внимание Белоусова обратила на привычку родителей вознаграждать детей походами в рестораны быстрого питания. Такой подход, как она пояснила, закрепляет у ребёнка зависимость от глутамата натрия, который делает блюда более привлекательными на вкус. Несмотря на то что сама добавка считается относительно безопасной, именно она усиливает желание возвращаться к подобной еде снова и снова.

Врач также напомнила, что чрезмерная калорийность фастфуда — главный фактор его вреда для современных людей, а для тех, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, подобное питание особенно опасно. Даже употребление таких блюд раз в день, подчеркнула она, уже можно считать избыточным и способным негативно повлиять на здоровье.

