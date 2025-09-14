Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Bugatti Veyron
Bugatti Veyron
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:10

Гонка за скоростью: кто реально стал королём дороги, а кто — лишь легендой

Топ-10 серийных машин с максимальной скоростью свыше 380 км/ч

Скорость для автомобильной индустрии — это не только цифры на спидометре. Каждый новый рекорд становится заявлением бренда о технологическом превосходстве и смелым вызовом законам физики.

Мы собрали десятку серийных автомобилей, официально зафиксировавших невероятные показатели. В списке нет концептов и "бумажных рекордов" — только реальные машины, способные разгоняться до умопомрачительных скоростей.

SSC Tuatara — 533 км/ч

  • Мотор: 7 л, V8
  • Мощность: 1 350 л. с.
  • Разгон до 100 км/ч: 2,5 секунды

Американский гиперкар в октябре 2020-го достиг 533 км/ч. Но позже вокруг рекорда разгорелся скандал: видео заезда оказалось снято с нарушениями, и результат не признали.

Впрочем, это не отменяет факта — Tuatara действительно способен на такие скорости. В 2021 году инженеры повторили попытку и разогнали машину до 460 км/ч, что официально сделало её самой быстрой серийной машиной планеты.

Bugatti Chiron Super Sport 300+ - 490 км/ч

  • Мотор: 8 л, W16
  • Мощность: 1 577 л. с.
  • Разгон до 100 км/ч: 2,4 секунды

Французский гигант установил рекорд — 490 км/ч. Но есть нюанс: эта версия была экспериментальной и в продажу не поступала.

Серийная же версия "разменяла" 439 км/ч. Достаточно, чтобы войти в историю, но недостаточно, чтобы занять первую строчку рейтинга.

Koenigsegg Agera RS — 457 км/ч

  • Мотор: 5,9 л, V8
  • Мощность: 1 360 л. с.
  • Разгон до 100 км/ч: 2,8 секунды

Шведский Agera RS в 2017 году разогнался до 457 км/ч и стал настоящей легендой. В тот же день он установил ещё два рекорда:

  • быстрее всех разогнался до 400 км/ч и остановился — 33,29 секунды;
  • достиг 445 км/ч на обычной дороге общего пользования.

Hennessey Venom GT — 435 км/ч

  • Мотор: 7 л, V8
  • Мощность: 1 244 л. с.
  • Разгон до 100 км/ч: 2,7 секунды

Автомобиль выпустили всего в 30 экземплярах, но Venom GT стал сенсацией. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса, разогнавшись до 300 км/ч за 13,6 секунды.

Venom GT — пример того, как тюнинг-бюро может создать монстра: шасси от Lotus Exige и двигатель от Chevrolet Corvette.

Bugatti Veyron 16.4 Super Sport — 431 км/ч

  • Мотор: 8 л, W16
  • Мощность: 1 200 л. с.
  • Разгон до 100 км/ч: 2,5 секунды

В 2010 году это был король скорости. Позже рекорд сняли, так как заезд проходил на версии без ограничителя.

Зато именно этот автомобиль прославился в программе Top Gear, где разогнался до 417 км/ч.

Rimac Nevera — 415 км/ч

  • Запас хода: до 550 км
  • Мощность: 1 914 л. с.
  • Разгон до 100 км/ч: 1,81 секунды

Хорватский электромобиль за один день установил 23 рекорда. Он быстрее всех разгоняется до 100 км/ч (1,81 секунды) и быстрее достигает 400 км/ч с полной остановкой (29,94 секунды).

Nevera стал самым быстрым электрокаром, и даже на Нюрбургринге показал феноменальные результаты.

SSC Ultimate Aero TT — 414 км/ч

  • Мотор: 6,3 л, V8
  • Мощность: 1 287 л. с.
  • Разгон до 100 км/ч: 2,8 секунды

В 2007 году Ultimate Aero TT разогнался до 414 км/ч и долго удерживал рекорд. Именно эта модель стала основой для нынешнего Tuatara.

Bugatti Veyron EB 16.4 — 408 км/ч

  • Мотор: 8 л, W16
  • Мощность: 1 001 л. с.
  • Разгон до 100 км/ч: 2,5 секунды

Veyron 2005 года тоже вписал своё имя в историю. Чтобы добиться максимальной скорости, гонщик включал режим Top Speed, доступный только после 375 км/ч.

Koenigsegg CCR — 388 км/ч

  • Мотор: 4,7 л, V8
  • Мощность: 806 л. с.
  • Разгон до 100 км/ч: 3,2 секунды

В 2005 году CCR установил рекорд на кольцевой трассе, что само по себе уникально. Без доработок и с обычными шинами машина показала 388 км/ч.

McLaren F1 — 386 км/ч

  • Мотор: 6 л, V12
  • Мощность: 627 л. с.
  • Разгон до 100 км/ч: 3,6 секунды

Ещё в 1993 году британский McLaren F1 стал символом скорости, продержавшись в лидерах до 2005-го.

Особенности автомобиля поражают: кузов из углепластика, моторный отсек с покрытием из золота для отвода тепла и водительское сиденье по центру салона.

