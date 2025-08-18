Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка в спорт зале
Тренировка в спорт зале
© Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Секрет утренних тренировок, о котором молчат фитнес-блогеры

Спортивный диетолог Лесли Бончи объяснила, как тренировки натощак влияют на жир и мышцы

Вы когда-нибудь задумывались, что происходит с вашим телом, если тренироваться на пустой желудок? На первый взгляд идея кажется заманчивой: меньше еды — больше жира в топку. Но всё не так однозначно, как может показаться.

Что такое тренировка натощак

Фактически это занятие спортом после длительного перерыва в приёме пищи — обычно от восьми часов и более. В таком состоянии запасы гликогена в мышцах и печени ниже, и организму приходится искать энергию в других источниках. Спортивный диетолог Мари Спано поясняет: если перед тренировкой вы не ели, тело начинает активнее использовать жир, а не углеводы. Однако при высокой интенсивности нагрузок всё равно требуется больше углеводов, и здесь начинаются нюансы.

Возможные плюсы

Некоторые выбирают утренний бег или кардио до завтрака именно ради сжигания жира. По словам спортивного диетолога Kansas City Chiefs Лесли Бончи, при низкой или средней интенсивности организм действительно активнее расходует жир. Это может слегка снизить процент жировой ткани, но вес на весах вряд ли изменится, ведь важнее общее соотношение потраченных и потреблённых калорий.

Кроме того, некоторые отмечают, что им легче тренироваться на пустой желудок — нет ощущения тяжести, можно работать интенсивнее. Особенно это актуально для тех, у кого часто бывают проблемы с желудком при нагрузках после еды.

Минусы и риски

Но у медали есть обратная сторона. При длительных или высокоинтенсивных тренировках организм может начать расщеплять мышечный белок, чтобы получить топливо. Для тех, кто стремится к набору массы, это плохая новость. Ещё один нюанс — повышенный уровень стресса: сочетание голода и интенсивной нагрузки может перегрузить организм, особенно при хроническом недосыпе или высокой рабочей нагрузке.

Нельзя забывать и про уровень сахара в крови. У некоторых натощак снижается концентрация и ухудшается настроение, а у людей с диабетом или гипогликемией такой подход может быть опасен. Симптомы вроде головокружения или дрожи — сигнал немедленно прекратить тренировку и восполнить энергию.

Научных доказательств, что тренировки натощак помогают улучшить спортивные результаты или значительно ускорить похудение, нет. Это может быть рабочим вариантом, если вам комфортно тренироваться без еды, но при условии, что вы следите за самочувствием и питанием в течение дня. А вот людям с хроническими заболеваниями перед такими экспериментами стоит проконсультироваться с врачом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренеры показали комплекс из удержания уголка и бега для развития силы воли сегодня в 4:12

Не бег и не отжимания: вот какое упражнение считается настоящим испытанием

Тренировка на силу и выносливость: удержание уголка и бег в одном комплексе. Простая схема, которая заставит работать всё тело.

Читать полностью » Физиотерапевт Грейсон Уикхэм назвал правила безопасного выполнения бурпи сегодня в 4:10

От ненависти до любви: как бурпи становятся любимым упражнением

Бурпи — простое, но мощное упражнение, которое прокачает всё тело. Узнайте, как его упростить, усложнить и сделать максимально эффективным.

Читать полностью » Физиотерапевт Грейсон Уикхэм назвал три эффективных упражнения с landmine для спины и ног сегодня в 3:50

Штанга превращается в универсальный тренажёр: секрет, который меняет всё

Landmine превращает обычную штангу в универсальный тренажёр. Узнайте о трёх недооценённых упражнениях, которые сделают мышцы сильнее и устойчивее.

Читать полностью » Тренеры объяснили, как новичкам и опытным спортсменам выполнять жим швунг сегодня в 3:26

Жим швунг становится тяжёлым не из-за веса — причина кроется совсем в другом

Пять подходов по пять повторений в жимовом швунге: как выстроить стратегию, избежать ошибок и выжать максимум из тяжёлого тренировочного дня.

Читать полностью » Ученые рассказали, какие упражнения без оборудования укрепляют ноги за 20 минут сегодня в 3:10

Упражнения, которые за месяц меняют силу и скорость ног

20 минут, никаких тренажёров — и ваши ноги станут сильнее, быстрее и выносливее. Всё, что нужно, — этот набор плиометрических суперсетов.

Читать полностью » Тренеры по ЛФК рассказали, чем обратная планка отличается от классической сегодня в 2:50

Упражнение, которое выглядит безобидным, но ломает привычное понимание фитнеса

Обратная планка — малоизвестное упражнение, которое не только укрепляет корпус и спину, но и снимает зажатость в плечах и груди. Узнайте, как её освоить.

Читать полностью » Интервальная тренировка: гребля, бёрпи и броски медбола в 8-минутных раундах сегодня в 2:14

Броски медбола и гребля в одном комплексе — неожиданный эффект этой комбинации поражает

Интервальная тренировка на гребном тренажёре с бёрпи и бросками медбола: три раунда по 8 минут, разные уровни сложности и стратегия для максимума.

Читать полностью » Гинеколог Дженнифер Ву объяснила влияние оральных контрацептивов на рост мышц у женщин сегодня в 2:10

Незаметный барьер на пути к силе: как гормоны переписывают сценарий роста мышц

Может ли гормональная контрацепция мешать росту мышц? Исследования дают противоречивые ответы, а врачи советуют учитывать куда больше факторов.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кинологи рекомендуют использовать короткий поводок при прогулках возле проезжей части
Культура и шоу-бизнес

Свадьба Гурама Амаряна в Москве стоила не менее 20 млн рублей
Садоводство

Удобрения для сада: как не навредить растениям и почве — советы агронома
Еда

Как приготовить салат с ветчиной, помидорами и фасолью за 15 минут — пошаговая инструкция
Садоводство

Безопасное удобрение и барьер от слизней: как использовать яичную скорлупу эффективно
Туризм

Как правильно использовать бонусы и мили для бесплатных перелётов
Еда

Как запекать горбушу в духовке: рекомендации поваров
Авто и мото

Автовладельцы закрывают зеркала пакетами для защиты от птиц в сезон размножения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru