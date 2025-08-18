Секрет утренних тренировок, о котором молчат фитнес-блогеры

Вы когда-нибудь задумывались, что происходит с вашим телом, если тренироваться на пустой желудок? На первый взгляд идея кажется заманчивой: меньше еды — больше жира в топку. Но всё не так однозначно, как может показаться.

Что такое тренировка натощак

Фактически это занятие спортом после длительного перерыва в приёме пищи — обычно от восьми часов и более. В таком состоянии запасы гликогена в мышцах и печени ниже, и организму приходится искать энергию в других источниках. Спортивный диетолог Мари Спано поясняет: если перед тренировкой вы не ели, тело начинает активнее использовать жир, а не углеводы. Однако при высокой интенсивности нагрузок всё равно требуется больше углеводов, и здесь начинаются нюансы.

Возможные плюсы

Некоторые выбирают утренний бег или кардио до завтрака именно ради сжигания жира. По словам спортивного диетолога Kansas City Chiefs Лесли Бончи, при низкой или средней интенсивности организм действительно активнее расходует жир. Это может слегка снизить процент жировой ткани, но вес на весах вряд ли изменится, ведь важнее общее соотношение потраченных и потреблённых калорий.

Кроме того, некоторые отмечают, что им легче тренироваться на пустой желудок — нет ощущения тяжести, можно работать интенсивнее. Особенно это актуально для тех, у кого часто бывают проблемы с желудком при нагрузках после еды.

Минусы и риски

Но у медали есть обратная сторона. При длительных или высокоинтенсивных тренировках организм может начать расщеплять мышечный белок, чтобы получить топливо. Для тех, кто стремится к набору массы, это плохая новость. Ещё один нюанс — повышенный уровень стресса: сочетание голода и интенсивной нагрузки может перегрузить организм, особенно при хроническом недосыпе или высокой рабочей нагрузке.

Нельзя забывать и про уровень сахара в крови. У некоторых натощак снижается концентрация и ухудшается настроение, а у людей с диабетом или гипогликемией такой подход может быть опасен. Симптомы вроде головокружения или дрожи — сигнал немедленно прекратить тренировку и восполнить энергию.

Научных доказательств, что тренировки натощак помогают улучшить спортивные результаты или значительно ускорить похудение, нет. Это может быть рабочим вариантом, если вам комфортно тренироваться без еды, но при условии, что вы следите за самочувствием и питанием в течение дня. А вот людям с хроническими заболеваниями перед такими экспериментами стоит проконсультироваться с врачом.