Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:46

Фастфуд бьёт не по талии, а по клеткам: что на самом деле делает с нами картошка фри

Эксперт Зак Тернер рассказал, как фастфуд вызывает окислительный стресс и воспаление в организме

Бургер или порция картофеля фри кажутся безобидным удовольствием, но на деле каждое такое "перекусывание на бегу" запускает в организме целую цепочку негативных процессов. Врач из Австралии Зак Тернер уверен: дело не только в калориях, а в том, как эти продукты готовятся и из чего состоят.

"Многократное нагревание масла может привести к образованию окисленных липидных соединений, которые могут раздражать ткани. <…> Это вызывает окислительный стресс, когда ваш организм вырабатывает нестабильные молекулы, которые повреждают клетки и провоцируют воспаление", — подчеркнул Зак Тернер.

Фастфуд, по словам специалиста, сочетает в себе целый набор опасных факторов: избыток соли, трансжиров, рафинированных углеводов, переработанных белков и химических добавок. Но главная угроза — это масла, которые в заведениях быстрого питания часто используют повторно, нагревая по нескольку раз.

Что происходит в организме

Когда человек употребляет продукты, приготовленные на многократно разогретом масле, в кровь попадают окисленные липиды - вещества, которые повреждают стенки клеток и сосудов. Организм воспринимает это как воспаление, и в ответ вырабатывает свободные радикалы. Они ускоряют старение тканей, мешают нормальному обмену веществ и создают условия для хронических заболеваний.

"Именно окислительный стресс вызывает вздутие живота и способствует вялости и апатии", — отметил Тернер.

Проблема усугубляется тем, что фастфуд часто употребляют вместе с газированными напитками, богатыми сахаром. Такое сочетание усиливает колебания уровня глюкозы, перегружает поджелудочную железу и создаёт ощущение резкого упадка сил спустя час после еды.

Как фастфуд разрушает здоровье

Печень перегружена переработкой жиров и добавок, из-за чего в клетках накапливаются токсины.
Сердечно-сосудистая система страдает от избытка соли и трансжиров, повышается риск гипертонии и атеросклероза.
Мозг реагирует на скачки сахара и жира, как на зависимость — это вызывает желание есть всё больше.
Кишечник теряет баланс микрофлоры, что приводит к вздутию и проблемам с пищеварением.
Кожа быстрее стареет из-за воспалительных процессов.

Советы шаг за шагом: как снизить вред

  1. Сократите количество фастфуда. Делайте его исключением, а не привычкой.

  2. Выбирайте альтернативы. Бургер можно приготовить дома: цельнозерновая булка, запечённая котлета и свежие овощи — отличная замена.

  3. Следите за маслами. Используйте термостабильные — оливковое первого холодного отжима, кокосовое или масло авокадо.

  4. Добавляйте клетчатку. Она помогает организму выводить токсины и снижает уровень вредных липидов.

  5. Пейте больше воды. Это ускоряет обмен веществ и уменьшает окислительный стресс.

  6. Откажитесь от газировки. Даже "диетические" напитки усиливают воспаление и влияют на уровень сахара.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жарить пищу на одном и том же масле.
    Последствие: образование канцерогенов и окисленных липидов.
    Альтернатива: использовать свежие масла и избегать чрезмерного нагрева.

  • Ошибка: выбирать полуфабрикаты ради экономии времени.
    Последствие: накопление соли, консервантов и лишнего жира.
    Альтернатива: готовить простые блюда дома — запечённое мясо, салаты, цельнозерновые гарниры.

  • Ошибка: заедать стресс фастфудом.
    Последствие: переедание и скачки сахара.
    Альтернатива: справляться со стрессом через прогулки, спорт или полноценный сон.

Таблица: плюсы и минусы фастфуда

Плюсы Минусы
Быстро, удобно и сытно Переработанные ингредиенты
Дешевле, чем ресторан Высокое содержание соли и жира
Большой выбор вкусов Повторно разогретые масла и добавки
Удовольствие от еды Зависимость, усталость, воспаления

А что если совсем отказаться от фастфуда?

Отказ от ультраобработанных продуктов уже через пару недель меняет самочувствие. Уровень энергии повышается, пищеварение стабилизируется, снижается отёчность. Исследования показывают, что люди, которые возвращаются к натуральным продуктам — овощам, рыбе, крупам, орехам, — уменьшают риск ожирения и диабета на 30-40%.

Тернер рекомендует придерживаться принципа "чистого питания" - выбирать продукты, которые можно узнать по внешнему виду и происхождению: цельное мясо, свежие овощи, необработанные орехи.

"Остерегайтесь других воспалительных триггеров. Скачки сахара, обработанное мясо, рафинированные углеводы, плохой сон и стресс — все это накапливается", — советует Тернер.

Мифы и правда

Миф 1. Фастфуд безопасен, если есть его редко.
Правда. Даже одноразовое употребление может вызывать кратковременный окислительный стресс и нагрузку на сосуды.

Миф 2. Вегетарианский бургер полезнее обычного.
Правда. Если котлета из переработанных соевых белков и жарится на старом масле — вред тот же.

Миф 3. Картофель фри можно "обезвредить", если промокнуть салфеткой.
Правда. Жир и токсичные соединения остаются в продукте — внешняя корка не спасает.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как понять, что масло перегрето?
Если оно дымится или имеет неприятный запах — значит, начало разрушаться и образовывать вредные соединения.

Какие масла безопаснее для жарки?
Лучше всего подходят оливковое, кокосовое и авокадо. Подсолнечное и кукурузное быстрее окисляются.

Можно ли жарить несколько раз на одном масле дома?
Нет. Даже повторный нагрев приводит к разрушению структуры жиров и выделению канцерогенов.

Как снизить тягу к фастфуду?
Постепенно заменяйте его домашними блюдами и увеличивайте долю белка и клетчатки в рационе — это уменьшает чувство голода.

