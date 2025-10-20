Фастфуд бьёт не по талии, а по клеткам: что на самом деле делает с нами картошка фри

Бургер или порция картофеля фри кажутся безобидным удовольствием, но на деле каждое такое "перекусывание на бегу" запускает в организме целую цепочку негативных процессов. Врач из Австралии Зак Тернер уверен: дело не только в калориях, а в том, как эти продукты готовятся и из чего состоят.

"Многократное нагревание масла может привести к образованию окисленных липидных соединений, которые могут раздражать ткани. <…> Это вызывает окислительный стресс, когда ваш организм вырабатывает нестабильные молекулы, которые повреждают клетки и провоцируют воспаление", — подчеркнул Зак Тернер.

Фастфуд, по словам специалиста, сочетает в себе целый набор опасных факторов: избыток соли, трансжиров, рафинированных углеводов, переработанных белков и химических добавок. Но главная угроза — это масла, которые в заведениях быстрого питания часто используют повторно, нагревая по нескольку раз.

Что происходит в организме

Когда человек употребляет продукты, приготовленные на многократно разогретом масле, в кровь попадают окисленные липиды - вещества, которые повреждают стенки клеток и сосудов. Организм воспринимает это как воспаление, и в ответ вырабатывает свободные радикалы. Они ускоряют старение тканей, мешают нормальному обмену веществ и создают условия для хронических заболеваний.

"Именно окислительный стресс вызывает вздутие живота и способствует вялости и апатии", — отметил Тернер.

Проблема усугубляется тем, что фастфуд часто употребляют вместе с газированными напитками, богатыми сахаром. Такое сочетание усиливает колебания уровня глюкозы, перегружает поджелудочную железу и создаёт ощущение резкого упадка сил спустя час после еды.

Как фастфуд разрушает здоровье

• Печень перегружена переработкой жиров и добавок, из-за чего в клетках накапливаются токсины.

• Сердечно-сосудистая система страдает от избытка соли и трансжиров, повышается риск гипертонии и атеросклероза.

• Мозг реагирует на скачки сахара и жира, как на зависимость — это вызывает желание есть всё больше.

• Кишечник теряет баланс микрофлоры, что приводит к вздутию и проблемам с пищеварением.

• Кожа быстрее стареет из-за воспалительных процессов.

Советы шаг за шагом: как снизить вред

Сократите количество фастфуда. Делайте его исключением, а не привычкой. Выбирайте альтернативы. Бургер можно приготовить дома: цельнозерновая булка, запечённая котлета и свежие овощи — отличная замена. Следите за маслами. Используйте термостабильные — оливковое первого холодного отжима, кокосовое или масло авокадо. Добавляйте клетчатку. Она помогает организму выводить токсины и снижает уровень вредных липидов. Пейте больше воды. Это ускоряет обмен веществ и уменьшает окислительный стресс. Откажитесь от газировки. Даже "диетические" напитки усиливают воспаление и влияют на уровень сахара.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: жарить пищу на одном и том же масле.

Последствие: образование канцерогенов и окисленных липидов.

Альтернатива: использовать свежие масла и избегать чрезмерного нагрева.

Ошибка: выбирать полуфабрикаты ради экономии времени.

Последствие: накопление соли, консервантов и лишнего жира.

Альтернатива: готовить простые блюда дома — запечённое мясо, салаты, цельнозерновые гарниры.

Ошибка: заедать стресс фастфудом.

Последствие: переедание и скачки сахара.

Альтернатива: справляться со стрессом через прогулки, спорт или полноценный сон.

Таблица: плюсы и минусы фастфуда