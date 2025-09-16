Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Упражнение для пресса с гантелями лёжа
Упражнение для пресса с гантелями лёжа
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:19

Минус 30% жира на животе за 7 дней: эксперимент Джереми Этьера

Блогер и тренер Джереми Этьер потерял 30% жира внизу живота за неделю эксперимента

Избавление от "упрямого" жира на животе — одна из самых обсуждаемых тем в фитнесе. Многие месяцами стараются добиться заметных результатов, однако известный фитнес-блогер и сертифицированный тренер Джереми Этьер решил проверить, можно ли ускорить процесс втрое и достичь заметных изменений всего за неделю.

Медицинский старт

Перед экспериментом он прошел обследование: процент жира составил 15,6%. Основная проблема скрывалась внизу живота — именно здесь формируются бока, которые тяжелее всего поддаются коррекции.

Экстремальное питание

Для похудения Этьер обычно использует умеренный дефицит калорий — около 500 ккал в день. Это безопасная стратегия, позволяющая терять примерно полкилограмма жира за неделю. Но в этот раз он пошел на риск и увеличил дефицит до 1500 ккал, рассчитывая потерять около 1,5 кг жира за 7 дней.

Чтобы сохранить мышцы, блогер сделал упор на белок: куриная грудка, постная говядина, тунец. Его цель — 1,5-1,75 г белка на каждые 500 г веса.

Профессиональный бодибилдер Альберто Нуньес, консультировавший Этьера, отметил, что такая диета подходит далеко не каждому и может быть чрезмерно стрессовой для организма.

Тренировки без фанатизма

При столь резком дефиците калорий чрезмерные нагрузки могут обернуться потерей мышечной массы. Поэтому вместо пробежек и интенсивного кардио он предпочел пешие прогулки. Силовые тренировки тоже были сокращены: один подход в упражнении вместо трех. Это позволило сохранить тонус без сильного истощения.

Первые дни и кризис

В начале недели Этьер чувствовал себя неплохо. Снижение нагрузки дало возможность восстановлению идти быстрее. Дополнительной поддержкой стал кофеин — он подавлял голод. Но уже на четвертый день появилась усталость:

"Было ощущение, что запасов в моем баке становится все меньше и меньше", — признался Джереми Этьер.

Тяга к привычным продуктам росла, энергия стремительно падала.

Итог эксперимента

Неделя оказалась изнурительной, и блогер признался, что повторять такой метод не собирается. Однако результат оказался впечатляющим: процент жира снизился с 15,6 до 14,7. Обычно для этого требуется 3-4 недели строгой работы.

Особенно заметны изменения внизу живота: объем упрямой жировой зоны уменьшился на 30%, почти на полсантиметра.

Вывод

Метод Этьера доказал, что ускорить жиросжигание реально, но цена слишком высока — постоянное чувство усталости, сильный стресс для организма и высокий риск срыва. Для большинства людей гораздо безопаснее и результативнее оставаться на умеренном дефиците калорий и сочетать его с регулярными тренировками.

