Александр Александров Опубликована сегодня в 7:51

Новая концепция: почему молодёжь в США всё чаще идёт не в фастфуд, а в fast casual

Fast casual в США сочетает скорость обслуживания и качество ресторанного уровня

Фастфуд давно стал частью американской культуры, но новые поколения всё чаще отдают предпочтение формату fast casual. Этот гибридный тип заведений сочетает скорость обслуживания с качеством, близким к ресторанному, и отражает изменения в гастрономических привычках общества.

Что такое fast casual

В отличие от классического fast food, здесь больше внимания уделяется ингредиентам и атмосфере. Блюда готовят из свежих продуктов, посетитель может сам собрать боул или буррито, а интерьер напоминает совремённое кафе, а не столовую.

Почему молодёжь выбирает fast casual

Главная причина — гибкость. Поколение Z и миллениалы хотят контролировать состав блюда: убрать лишнее, добавить больше овощей, выбрать соус. Для них важны не только цена, но и полезность пищи, а также экологичный подход бренда.

Популярные сети

Chipotle предлагает кастомизацию буррито и боулов, Panera Bread акцентирует внимание на супах и салатах, а Sweetgreen делает ставку на фермерские продукты и здоровое питание. Эти бренды стали эталоном fast casual в США.

Атмосфера и стиль

Fast casual создаёт пространство, где можно не только быстро поесть, но и провести время с друзьями или поработать за ноутбуком. Интерьеры оформляют в современном стиле, добавляют музыку и свободную рассадку.

Экономика формата

Хотя цены выше, чем в традиционном fast food, молодёжь готова платить за качество и опыт. Fast casual стал компромиссом между дорогими ресторанами и привычными сетями быстрого питания.

Тенденции будущего

Сегмент активно развивается: появляются новые сети, предлагающие боулы, смузи и веганские блюда. Упор делается на экологичную упаковку, локальные продукты и цифровые технологии вроде мобильных приложений для заказа.

