Скандинавская ходьба в парке
Скандинавская ходьба в парке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:03

Быстрая ходьба как эликсир жизни: ученые раскрыли секрет долголетия – всего 15 минут в день

Ученые доказали: быстрая ходьба снижает риск смерти – 15 минут в день творят чудеса

Ученые из Вандербильтского университета и Висконсинского университета провели масштабное исследование, результаты которого показали, что быстрая ходьба способна снизить риск смерти. Данное открытие подтверждает важность физической активности для поддержания здоровья и продления жизни.

В ходе исследования были проанализированы данные почти 80 тысяч человек в возрасте от 40 до 79 лет. Данные были собраны в период с 2002 по 2009 год, что позволило ученым оценить долгосрочные последствия различных видов физической активности.

Участники исследования предоставили информацию о том, сколько времени в день они тратят на ходьбу и какой темп предпочитают: быстрый или медленный. Эти данные были сопоставлены с данными о смертности за 17-летний период.

Категории ходьбы: разделение по времени активности

Периоды ходьбы были разделены на четыре категории: отсутствие ходьбы, менее 30 минут, 30-60 минут и более 60 минут. Это позволило ученым провести детальный анализ взаимосвязи между продолжительностью физической активности и риском смертности.

В течение 17 лет наблюдения из 79 856 участников скончались более 26 800 человек. Ученые установили, что быстрая ходьба продемонстрировала четкую связь со снижением смертности от всех причин. Это свидетельствует о том, что быстрая ходьба является эффективным способом улучшения здоровья и продления жизни.

Результаты исследования показали, что всего 15 минут быстрой ходьбы в день снижают риск смерти на 19%. Это подчеркивает, что даже небольшое количество интенсивной физической активности может оказать значительное положительное влияние на здоровье.

Медленная ходьба: менее выраженный эффект

При этом, медленная ходьба снизила риск смерти незначительно — всего на 4%. Это говорит о том, что для получения максимальной пользы от ходьбы, необходимо выбирать более интенсивный темп.

Наиболее существенное улучшение здоровья при ходьбе наблюдалось при сердечно-сосудистых заболеваниях, особенно при сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца. Это подтверждает положительное влияние физической активности на здоровье сердца и сосудов.

Рекомендации: увеличение физической активности

Результаты исследования подчеркивают важность включения быстрой ходьбы в повседневную жизнь. Эксперты рекомендуют увеличивать физическую активность, особенно для людей, ведущих малоподвижный образ жизни.

Помимо быстрой ходьбы, полезны и другие виды физической активности, такие как бег, плавание, езда на велосипеде. Комплексный подход к физическим упражнениям поможет укрепить здоровье и снизить риск различных заболеваний.

Интересные факты о ходьбе:

Ходьба улучшает настроение, стимулируя выработку эндорфинов.
Регулярная ходьба помогает снизить уровень сахара в крови.
Ходьба укрепляет кости и мышцы.
Ходьба является доступным и эффективным способом снижения веса.

Исследование ученых из Вандербильтского и Висконсинского университетов подтверждает, что быстрая ходьба является эффективным способом снижения риска смерти и улучшения здоровья. Включение быстрой ходьбы в повседневную жизнь — это простой и доступный способ позаботиться о своем здоровье и продлить жизнь.

