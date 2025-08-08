Вы гуляете неправильно: ошибка, которая лишает вас 20% жизни
Всего 15 минут быстрой ходьбы в день могут снизить риск преждевременной смерти на 20%. К такому выводу пришли американские учёные.
Главное — не продолжительность, а скорость
Исследователи проанализировали данные о здоровье и физической активности почти 80 тысяч жителей юго-восточных штатов США — регионов с низким уровнем дохода. Они зафиксировали, как долго и насколько интенсивно люди ходили пешком, а затем сравнили эти показатели с уровнем смертности за определённый период.
Оказалось, что:
- быстрая ходьба (даже 15 минут в день) снижает риск преждевременной смерти почти на 20%.
- медленные прогулки (даже по 3 часа) дают гораздо меньший эффект.
- максимальную пользу ускоренный темп приносит в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Почему скорость имеет значение?
Авторы работы объясняют: быстрая ходьба — это аэробная нагрузка, которая:
- укрепляет сердце,
- улучшает насыщение тканей кислородом,
- помогает контролировать вес, давление и уровень холестерина.
Исследование подтверждает: для профилактики хронических болезней не нужны дорогие тренажёры или абонементы в спортзал. Даже среди социально уязвимых групп регулярная быстрая ходьба может стать мощным инструментом для поддержания здоровья.
