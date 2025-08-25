Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:47

Космос подкинул загадку: радиосигнал ярче Солнца в миллионы раз зафиксировали всего за секунду

Телескоп Джеймса Уэбба впервые локализовал источник рекордного радиовсплеска FRB 20250316A

Астрономы впервые задействовали космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST), чтобы проследить источник рекордно мощного радиосигнала, зафиксированного в начале этого года.

Исследователи связали вспышку с галактикой NGC 4141, удалённой от Земли на 130 миллионов световых лет. Благодаря инфракрасным датчикам JWST учёные смогли рассмотреть в деталях звёзды в области возникновения сигнала и выявить мощный выброс энергии, исходящий от массивной звезды. Это открытие может стать поворотным моментом в изучении быстрых радиовсплесков (FRB).

Что такое FRB?

Быстрые радиовсплески — это короткие импульсы радиоэнергии, которые длятся всего миллисекунды, но за этот миг излучают больше энергии, чем Солнце за несколько дней. С момента их открытия в 2007 году зафиксировано свыше тысячи подобных явлений, но природа FRB по-прежнему остаётся загадкой.

Учёные предполагают, что источником могут быть магнетары — нейтронные звёзды с сильным магнитным полем. Однако до сих пор доказательств этой гипотезы недостаточно.

Рекордный сигнал RBFLOAT

В марте этого года канадский радиотелескоп CHIME зарегистрировал невероятно яркий радиовсплеск, получивший обозначение FRB 20250316A и неофициальное имя RBFLOAT — "самая яркая радиовспышка всех времён".

"Точность этой локализации… подобна обнаружению монеты в двадцать пять центов с расстояния в 100 километров", — заявила научный сотрудник Аманда Кук, ведущий автор одного из исследований.

Такой уровень энергии намекал на то, что событие произошло относительно близко к нашей Галактике, что сделало его идеальной целью для дальнейших наблюдений. С помощью CHIME и его новой антенной решётки учёные сумели "сузить" область происхождения FRB до пространства всего в 45 световых лет.

Помощь телескопа JWST

После этого команда привлекла JWST, чтобы рассмотреть участок неба с максимальной детализацией. Телескоп зафиксировал всплеск инфракрасного излучения в том же регионе и дал возможность изучить отдельные звёзды.

"Высокое разрешение JWST позволяет нам впервые выделить отдельные звёзды вокруг FRB", — отметил научный сотрудник Гарвардского университета Питер Бланшар.

Анализ данных показал, что источник инфракрасного излучения — это либо красный гигант, либо массивная звезда среднего возраста. Учёные не исключают, что рядом с ней скрывается звезда-компаньон — нейтронная звезда, способная порождать подобные радиовсплески. Другая версия гласит, что в звёздном скоплении уже мог образоваться магнетар, излучивший FRB, но слишком слабый для прямого обнаружения.

Важность открытия

Даже если связь с конкретной звездой не подтвердится, исследование стало шагом вперёд в понимании природы быстрых радиовсплесков. Оно показало, что CHIME способен фиксировать такие явления с беспрецедентной точностью, а JWST — раскрывать детали их окружения.

Учёные уверены, что дальнейшее изучение FRB позволит глубже понять процессы в звёздных системах и приблизит разгадку одной из самых интригующих тайн астрофизики.

