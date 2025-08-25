Космос подкинул загадку: радиосигнал ярче Солнца в миллионы раз зафиксировали всего за секунду

Астрономы впервые задействовали космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST), чтобы проследить источник рекордно мощного радиосигнала, зафиксированного в начале этого года.

Исследователи связали вспышку с галактикой NGC 4141, удалённой от Земли на 130 миллионов световых лет. Благодаря инфракрасным датчикам JWST учёные смогли рассмотреть в деталях звёзды в области возникновения сигнала и выявить мощный выброс энергии, исходящий от массивной звезды. Это открытие может стать поворотным моментом в изучении быстрых радиовсплесков (FRB).

Что такое FRB?

Быстрые радиовсплески — это короткие импульсы радиоэнергии, которые длятся всего миллисекунды, но за этот миг излучают больше энергии, чем Солнце за несколько дней. С момента их открытия в 2007 году зафиксировано свыше тысячи подобных явлений, но природа FRB по-прежнему остаётся загадкой.

Учёные предполагают, что источником могут быть магнетары — нейтронные звёзды с сильным магнитным полем. Однако до сих пор доказательств этой гипотезы недостаточно.

Рекордный сигнал RBFLOAT

В марте этого года канадский радиотелескоп CHIME зарегистрировал невероятно яркий радиовсплеск, получивший обозначение FRB 20250316A и неофициальное имя RBFLOAT — "самая яркая радиовспышка всех времён".

"Точность этой локализации… подобна обнаружению монеты в двадцать пять центов с расстояния в 100 километров", — заявила научный сотрудник Аманда Кук, ведущий автор одного из исследований.

Такой уровень энергии намекал на то, что событие произошло относительно близко к нашей Галактике, что сделало его идеальной целью для дальнейших наблюдений. С помощью CHIME и его новой антенной решётки учёные сумели "сузить" область происхождения FRB до пространства всего в 45 световых лет.

Помощь телескопа JWST

После этого команда привлекла JWST, чтобы рассмотреть участок неба с максимальной детализацией. Телескоп зафиксировал всплеск инфракрасного излучения в том же регионе и дал возможность изучить отдельные звёзды.

"Высокое разрешение JWST позволяет нам впервые выделить отдельные звёзды вокруг FRB", — отметил научный сотрудник Гарвардского университета Питер Бланшар.

Анализ данных показал, что источник инфракрасного излучения — это либо красный гигант, либо массивная звезда среднего возраста. Учёные не исключают, что рядом с ней скрывается звезда-компаньон — нейтронная звезда, способная порождать подобные радиовсплески. Другая версия гласит, что в звёздном скоплении уже мог образоваться магнетар, излучивший FRB, но слишком слабый для прямого обнаружения.

Важность открытия

Даже если связь с конкретной звездой не подтвердится, исследование стало шагом вперёд в понимании природы быстрых радиовсплесков. Оно показало, что CHIME способен фиксировать такие явления с беспрецедентной точностью, а JWST — раскрывать детали их окружения.

Учёные уверены, что дальнейшее изучение FRB позволит глубже понять процессы в звёздных системах и приблизит разгадку одной из самых интригующих тайн астрофизики.