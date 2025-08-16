Молодая галактика отправила послание из глубокого космоса: секрет 11-миллиарднолетнего сигнала

Быстрые радиовсплески (FRB) — это загадочные и мощные всплески радиоизлучения, которые длятся всего несколько миллисекунд. Несмотря на свою кратковременность, эти всплески выделяют огромное количество энергии, сравнимое с тем, что Солнце излучает за дни или даже годы.

Ученые до сих пор пытаются понять природу FRB, предлагая различные гипотезы. Эти загадочные сигналы, пришедшие к нам из глубин космоса, несут ценную информацию о веществе, заполняющем Вселенную, и позволяют изучать магнитные поля и распределение газа в межгалактическом пространстве.

Недавно в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv, было объявлено об обнаружении FRB 20240304B. Этот радиовсплеск, зарегистрированный с помощью радиообсерватории MeerKAT в Южной Африке, был зафиксирован на красном смещении 2.148 ± 0.001, что соответствует примерно 3 миллиардам лет после Большого взрыва. Уникальность этого открытия заключается в том, что наблюдаемый сигнал преодолел более 11 миллиардов лет, прежде чем достичь Земли, что делает его одним из самых далеких из известных.

Поиск источника: маломассивная, молодая галактика

Установление источника сигнала потребовало объединения усилий нескольких обсерваторий. Ученым удалось обнаружить галактику, из которой пришел этот быстрый радиовсплеск: маломассивная, молодая галактика, в которой активно формируются новые звезды. Это открытие дает важные ключи к разгадке природы FRB.

Скорее всего, источником FRB 20240304B являются молодые магнетары. Магнетары — это сильно намагниченные нейтронные звезды. Они возникают относительно быстро, и для их формирования не требуется миллиардов лет, что соответствует наблюдениям.

Эпоха, когда появился FRB 20240304B, соответствует периоду наиболее активного звездообразования во Вселенной, который астрономы называют "космическим полднем". Изучение таких древних радиовсплесков позволяет ученым лучше понять эволюцию Вселенной и процессы, происходившие в ней в прошлом.

Влияние межгалактической среды: следы на сигнале

По мере распространения радиоволн в космосе, они проходят через различные структуры, каждая из которых оставляет свой отпечаток на сигнале. Анализ этих отпечатков позволяет ученым изучать свойства межгалактической среды, включая магнитные поля и распределение газа. Так, например, сигнал FRB 20240304B демонстрирует сложность магнитного поля на протяжении многих гигапарсек, предоставляя ценную информацию о структуре Вселенной.

Эти мимолетные сигналы становятся своеобразными посланниками из далекого прошлого Вселенной, помогая ученым понять ее эволюцию и процессы, происходившие в ней миллиарды лет назад. Открытие такого далекого радиовсплеска является важным шагом в изучении этих загадочных явлений.

Дальнейшие исследования помогут ученым уточнить природу FRB, определить механизм их образования и понять, как они влияют на межгалактическую среду. Новые наблюдения и анализ данных, полученных от других радиотелескопов, позволят получить более полную картину этих загадочных явлений и, возможно, раскрыть их секреты.

Обнаружение самого далекого быстрого радиовсплеска — это важное событие в области астрофизики. Оно не только расширяет наши знания о Вселенной, но и предоставляет новые возможности для изучения ее эволюции и процессов, происходивших в ней миллиарды лет назад.