Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рождение золота
Рождение золота
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:19

Молодая галактика отправила послание из глубокого космоса: секрет 11-миллиарднолетнего сигнала

Ученые обнаружили самый далекий радиовсплеск, проливающий свет на раннюю Вселенную

Быстрые радиовсплески (FRB) — это загадочные и мощные всплески радиоизлучения, которые длятся всего несколько миллисекунд. Несмотря на свою кратковременность, эти всплески выделяют огромное количество энергии, сравнимое с тем, что Солнце излучает за дни или даже годы.

Ученые до сих пор пытаются понять природу FRB, предлагая различные гипотезы. Эти загадочные сигналы, пришедшие к нам из глубин космоса, несут ценную информацию о веществе, заполняющем Вселенную, и позволяют изучать магнитные поля и распределение газа в межгалактическом пространстве.

Недавно в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv, было объявлено об обнаружении FRB 20240304B. Этот радиовсплеск, зарегистрированный с помощью радиообсерватории MeerKAT в Южной Африке, был зафиксирован на красном смещении 2.148 ± 0.001, что соответствует примерно 3 миллиардам лет после Большого взрыва. Уникальность этого открытия заключается в том, что наблюдаемый сигнал преодолел более 11 миллиардов лет, прежде чем достичь Земли, что делает его одним из самых далеких из известных.

Поиск источника: маломассивная, молодая галактика

Установление источника сигнала потребовало объединения усилий нескольких обсерваторий. Ученым удалось обнаружить галактику, из которой пришел этот быстрый радиовсплеск: маломассивная, молодая галактика, в которой активно формируются новые звезды. Это открытие дает важные ключи к разгадке природы FRB.

Скорее всего, источником FRB 20240304B являются молодые магнетары. Магнетары — это сильно намагниченные нейтронные звезды. Они возникают относительно быстро, и для их формирования не требуется миллиардов лет, что соответствует наблюдениям.

Эпоха, когда появился FRB 20240304B, соответствует периоду наиболее активного звездообразования во Вселенной, который астрономы называют "космическим полднем". Изучение таких древних радиовсплесков позволяет ученым лучше понять эволюцию Вселенной и процессы, происходившие в ней в прошлом.

Влияние межгалактической среды: следы на сигнале

По мере распространения радиоволн в космосе, они проходят через различные структуры, каждая из которых оставляет свой отпечаток на сигнале. Анализ этих отпечатков позволяет ученым изучать свойства межгалактической среды, включая магнитные поля и распределение газа. Так, например, сигнал FRB 20240304B демонстрирует сложность магнитного поля на протяжении многих гигапарсек, предоставляя ценную информацию о структуре Вселенной.

Эти мимолетные сигналы становятся своеобразными посланниками из далекого прошлого Вселенной, помогая ученым понять ее эволюцию и процессы, происходившие в ней миллиарды лет назад. Открытие такого далекого радиовсплеска является важным шагом в изучении этих загадочных явлений.

Дальнейшие исследования помогут ученым уточнить природу FRB, определить механизм их образования и понять, как они влияют на межгалактическую среду. Новые наблюдения и анализ данных, полученных от других радиотелескопов, позволят получить более полную картину этих загадочных явлений и, возможно, раскрыть их секреты.

Интересные факты о космосе:

  • Вселенная постоянно расширяется.
  • В космосе существует огромное количество звезд и галактик.
  • Черные дыры — объекты с такой сильной гравитацией, что даже свет не может из них вырваться.
  • Темная материя и темная энергия составляют большую часть массы и энергии Вселенной.

Обнаружение самого далекого быстрого радиовсплеска — это важное событие в области астрофизики. Оно не только расширяет наши знания о Вселенной, но и предоставляет новые возможности для изучения ее эволюции и процессов, происходивших в ней миллиарды лет назад.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые выяснили: белок Slurp1 играет ключевую роль в здоровье нашей кожи сегодня в 5:22

Этот ген - ключ к разгадке: почему наши ладони выдерживают титаническую нагрузку

Учёные выяснили, что ген Slurp1 отвечает за адаптацию кожи к нагрузкам на суше. Эксперименты на мышах показали важность белка SLURP1 для прочности кожи.

Читать полностью » Учёные из международной группы нашли в сегодня в 4:12

Почти половина ДНК скрывает неожиданные возможности — многие до сих пор не знают этой стороны генома

Новое исследование показало, что почти половина ДНК, ранее считавшейся мусором, может управлять работой генов и влиять на эволюцию человека.

Читать полностью » Флорентийский университет сообщил о древней модификации черепа в пещере Арена-Кандид сегодня в 3:47

Уникальное погребение в Италии раскрывает древний обряд, о котором мало кто слышал

Древний череп из пещеры Арена-Кандид доказывает: ещё 12 тысяч лет назад в Европе существовала редкая практика изменения формы головы с особым смыслом.

Читать полностью » Австрийские исследователи предложили способ восстановления состояния квантовой частицы сегодня в 2:16

Новый способ отменять ошибки: изобретение, которое даёт второй шанс в квантовом мире

Австрийские физики нашли способ "отмотать" состояние частицы в прошлое без её разрушения. Это может изменить подход к квантовым вычислениям.

Читать полностью » Климатолог Маркус Штоффель: супервулканы могут вызвать глобальное похолодание сегодня в 1:18

Земля может остаться без лета на десятилетия — вот что грозит после извержения

Гигантское извержение способно изменить климат на годы и парализовать мировую экономику. Учёные предупреждают: к риску нужно готовиться уже сегодня.

Читать полностью » На острове Уайт нашли более 20 видов окаменелостей динозавров сегодня в 0:27

Остров, где можно обогнуть побережье за день и найти следы древних ящеров

На острове Уайт встречаются динозавры, старинный парк на краю обрыва и одни из лучших велосипедных маршрутов в мире. Всё это — в паре часов от Лондона.

Читать полностью » Учёные обнаружили отпечаток пальца неандертальца на камне возрастом 43 500 лет вчера в 23:55

Неандертальцы: охотники или художники? Отпечаток на гальке ставит под сомнение привычные стереотипы

На гальке, напоминающей лицо, обнаружен отпечаток пальца неандертальца — древнейший след творчества? Учёные спорят: случайность или доказательство символического мышления наших предков.

Читать полностью » В Риме найдена мраморная голова, возраст которой составляет около 2000 лет вчера в 23:50

Римские раскопки: мраморная находка, способная вдохнуть жизнь в древние легенды

В Риме раскопали гигантскую мраморную голову II века — возможно, это бог Дионис. Почему её использовали как строительный материал в Средневековье? Учёные ищут ответ.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Последняя подкормка роз в августе-сентябре должна быть без азота — агрономы
Еда

Как приготовить сливовый самогон: пошаговая инструкция от винокуров
Питомцы

Ветеринары объяснили, где чаще всего прячутся потерявшиеся домашние кошки
Еда

Почему утка в рукаве получается сочнее: объяснение технолога пищевого производства
Спорт и фитнес

Ледовый театр Натальи Бестемьяновой во второй год подряд показал убыток
Садоводство

Эксперты советуют не использовать инсектициды на цветущих растениях для защиты пчёл и бабочек
ДФО

Топ-5 направлений для осеннего отдыха: цены, погода, впечатления
Красота и здоровье

Вирус Чикунгунья: как защититься от тропической болезни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru