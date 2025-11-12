Мозг требует сахара, тело страдает: еда, которая ворует энергию

Сладкие газированные напитки, фастфуд и жирные десерты — главные источники "пищевого мусора" в рационе, отметила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. В беседе с NewsInfo эксперт объяснила, как сформировать полезные пищевые привычки и отказаться от вредных перекусов.

Диетолог пояснила, что под "пищевым мусором" понимаются такие продукты как газированные напитки, жареные во фритюре блюда и сладости с кремами.

"Это простые углеводы, простые сахара, которые вызывают резкий скачок сахара в организме, быстро поднимают немного настроение, а потом обычно настроение падает, и хочется снова и снова есть сладкое, чтобы вернуть чувство эйфории", — отметила Писарева.

Она подчеркнула, что полностью запрещать вредные продукты не стоит, так как запреты только усиливают желание их съесть. Вместо этого специалист рекомендует контролировать количество и частоту употребления таких лакомств.

"Позвольте себе, но не каждый день. Например, один раз в неделю в субботу пусть у вас будет углеводное окно, когда вы после обеда, через час съели свой десерт или свою вкусняшку", — посоветовала диетолог.

Писарева добавила, что основа здорового рациона — регулярные приемы пищи и сбалансированное меню, включающее белки, жиры, сложные углеводы и клетчатку. По ее словам, удобнее всего соблюдать "правило тарелки": половину должны занимать овощи, четверть — белковый продукт, и четверть — сложные углеводы.