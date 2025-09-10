Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:11

Когда возврат невозможен: почему сети проще предложить замену, чем деньги

В Оренбурге в бургере из "Вкусно и точка" нашли гусеницу

В Оренбурге жительница города обнаружила гусеницу в бургере, купленном в одном из заведений сети "Вкусно и точка". О своей находке она рассказала в Telegram-канале Оренбург "Инцидент".

Как отреагировала покупательница

По её словам, аппетит после этого пропал настолько, что вся семья выбросила весь заказ, включавший несколько позиций.

Когда женщина обратилась к сотрудникам заведения с просьбой вернуть деньги, ей предложили лишь заменить проблемный бургер на новый.

Предупреждение

Россиянка подчеркнула, что подобный случай стал для неё сильным разочарованием и призвала других покупателей быть внимательнее:

"Так что будьте бдительны".

