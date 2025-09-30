Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Макдональдс
© commons.wikimedia.org by User:Mattes is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:49

Глобальные сети меняют вкус: как фастфуд говорит на языке каждой страны

В Китае KFC предлагает рисовую кашу и пироги с красной фасолью на завтрак

По всему миру известные сети быстрого питания удивляют необычными блюдами, созданными специально для местных жителей. То, что в США ассоциируется с Биг-Маком и картофелем фри, в Азии превращается в пирог моти или мороженое со вкусом дуриана. А в Южной Америке привычный кофе Starbucks сопровождается чиз-пампушками и десертами в национальном стиле. Такие адаптации доказывают: даже глобальные бренды учитывают локальные вкусы и культурные особенности.

Неожиданные вкусы McDonald's

Эта сеть — символ фастфуда. Но стоит выйти за пределы США, как привычное меню превращается в карту гастрономических открытий.
В Канаде подают путин — картофель фри с сырным творогом и подливой. В Японии каждый сентябрь в честь цукими появляются сезонные бургеры с яйцом и соевым соусом. В Мексике можно позавтракать McMolletes с фасолью, сыром и сальсой, а в Корее освежиться сливовым McFizz.

Среди десертов McFlurry остаётся фаворитом, но вкус зависит от страны: в Брунее можно попробовать дуриан или матча, в Нидерландах — stroopwafel, в Израиле и Египте — McFalafel, в Индии — Pizza McPuff.

KFC: курица в новом формате

Хотя название обещает "курицу по-кентукки", самое широкое меню у бренда — в Китае. Здесь KFC превратился в часть национальной кухни: завтраки с рисовой кашей, пироги с красной фасолью и блинчики со свининой. В Гане бренд подаёт рис джоллоф, а в Панаме изобрели Doritos Twister с хрустящей лепёшкой. В Японии курица KFC стала символом Рождества, что подчёркивает, насколько глубоко бренд интегрировался в местные традиции.

Starbucks: кофе с местным акцентом

Сеть кофейных баров показывает, что один и тот же эспрессо может звучать по-разному в разных странах. В Таиланде к латте добавляют мускатный виноград или предлагают лунный пряник с матча. В Бразилии — десерты в стиле бригадейру и сырные булочки pão de queijo. В Италии Starbucks появился позже других, но адаптировался: здесь можно заказать фокаччу и свежий тирамису.

Другие сети

Taco Bell на Кипре предлагает Banurrito с бананом и ореховой пастой, Domino's в Индии печёт пиццу с курицей тикка и соусом масала. Subway в Великобритании запускает Spudway — меню на основе печёного картофеля. Pizza Hut на Тайване поражает пиццей с трюфелем, креветками и кальмарами, а завершить трапезу можно пирогом с манго и сыром.

Сравнение

Сеть

Особенность меню за границей

Пример блюда

McDonald's

Локальные завтраки и десерты

McMolletes в Мексике

KFC

Китайские завтраки и африканские гарниры

Рис джоллоф в Гане

Starbucks

Десерты и напитки в национальном стиле

Капучино dulce de leche в Бразилии

Domino's

Специи и традиции Индии

Индийский цыпленок Тикка

Pizza Hut

Морепродукты и фьюжн-начинки

Пицца с трюфелем и креветками

Советы шаг за шагом

  1. Перед поездкой изучите национальные аккаунты сетей — там публикуются сезонные новинки.
  2. Если хотите попробовать необычное меню, ищите флагманские рестораны (например, KFC в Пекине).
  3. Путешествуя с детьми или придирчивыми едоками, выбирайте знакомый бренд — это позволит безопасно познакомиться с местной кухней.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать только привычное меню.
  • Последствие: упускаете уникальный гастрономический опыт.
  • Альтернатива: пробовать хотя бы один местный пункт меню — десерт, напиток или закуску.

А что если…

Что если бы McDonald's или KFC не адаптировали меню? Скорее всего, бренды не смогли бы закрепиться на азиатских и южноамериканских рынках. Вкус — важная часть культуры, и именно гибкость помогла сетям стать глобальными.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Возможность познакомиться с местной кухней

Риск не понравится вкус

Доступная цена

Не всегда доступно сезонное меню

Комфорт бренда + элемент новизны

Иногда блюда ограничены регионом

FAQ

Как выбрать, что попробовать за границей?
Начните с национальных или сезонных блюд — они отражают локальные вкусы.

Сколько стоит необычное меню?
Цены примерно такие же, как на стандартные позиции, иногда чуть выше из-за ингредиентов.

Что лучше — традиционная кухня или адаптированный фастфуд?
Это разный опыт. Традиционные рестораны дают полное погружение, а фастфуд-сети предлагают лёгкий и доступный способ познакомиться с местными вкусами.

Мифы и правда

  • Миф: "Фастфуд везде одинаковый".
    Правда: меню часто радикально меняется в зависимости от страны.
  • Миф: "Сети не учитывают национальные особенности".
    Правда: адаптация — главный инструмент их успеха.

3 факта

  1. McFlurry появился в Канаде в 1995 году и стал мировым хитом.
  2. KFC был первой западной сетью быстрого питания в Китае.
  3. В Японии курица KFC стала частью рождественской традиции.

Исторический контекст

  • 1980-е: экспансия McDonald's и KFC в Азию.
  • 1995: появление McFlurry в Канаде.
  • 2018: запуск Starbucks в Милане после десятилетий ожидания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

