Shell сократила время зарядки электромобилей почти вдвое: водители в шоке от результата

Когда речь заходит о развитии электромобилей, на первый план всегда выходит вопрос зарядки. Даже самые современные батареи, устанавливаемые сегодня в популярные модели, требуют не менее двадцати минут, чтобы пополнить запас энергии с 10 до 80%. Для тех, кто привык заправляться бензином за пару минут, такое ожидание становится серьезным барьером. Именно поэтому новость о новой технологии, представленной компанией Shell, вызвала столько внимания в автомобильной отрасли.

Как работает новая система

Специалисты компании разработали особую жидкость — EV-Plus Thermal Fluid. Она заливается в пространство между ячейками аккумулятора и создает плотный контакт с каждой из них. Благодаря этому тепло отводится максимально быстро и равномерно. Такой метод охлаждения позволяет батареям безопасно принимать больше энергии, чем при использовании традиционных систем. В результате повышается эффективность зарядки и снижается риск перегрева.

По результатам испытаний аккумулятор емкостью 34 кВт·ч удалось зарядить с 10 до 80% менее чем за 10 минут. Для сравнения: Tesla Model 3 для такого же результата тратит около 20 минут. Разница впечатляет, особенно если учитывать, что речь идет не только о скорости, но и о продлении ресурса батареи.

Опыт из других сфер

Любопытно, что сама идея не родилась внутри автопрома. В основе технологии лежат наработки Shell, связанные с охлаждением трансформаторов и дата-центров. В этих областях эффективный теплоотвод — ключевой фактор надежности, и инженеры компании решили применить проверенные решения в новой индустрии. Партнером по проекту стала британская RML Group, известная инженерными разработками для автопроизводителей и производителей суперкаров.

Влияние на рынок электромобилей

Если эта технология получит массовое внедрение, привычное время зарядки может сократиться почти вдвое. Это приближает процесс использования электромобилей к привычной заправке бензином. В условиях ужесточающихся экологических стандартов и активного продвижения электромобилей быстрый заряд становится важным аргументом в их пользу. Потенциал технологии огромен: при идеальных условиях она способна добавлять до 15 миль пробега за одну минуту зарядки. Пока таких экономичных машин нет, но предпосылки к их появлению уже созданы.