Майкл Бэй
Майкл Бэй
© commons.wikimedia.org by Tech. Sgt. Larry A. Simmons is licensed under Public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:59

Голливуд в шоке: Майкл Бэй бросил фильм с Уиллом Смитом за шаг до съёмок

Майкл Бэй отказался снимать боевик "Fast and Loose" с Уиллом Смитом

Похоже, громкий голливудский проект "Fast and Loose" оказался без капитана. Режиссёр Майкл Бэй, чьё имя стало синонимом зрелищных взрывов и динамичных погонь, отказался от работы над боевиком с Уиллом Смитом. Как сообщает Deadline, причиной стали творческие разногласия между постановщиком и актёром.

Для поклонников это могло бы быть воссоединением мечты. Ведь именно с совместной работы над "Плохими парнями" в 1995 году начались кинокарьеры обоих в большом кино: для Бэя это был дебют в полнометражном формате, а для Смита — первый шаг к образу харизматичного героя боевиков.

Сюжет с двойной жизнью

В центре истории "Fast and Loose" — мужчина, которого играет Смит. Он приходит в сознание в Тихуане, не помня ни своего имени, ни прошлого. Постепенно выясняется, что он вёл две параллельные жизни: был криминальным боссом и одновременно тайным агентом ЦРУ. Такая завязка обещает микс шпионского триллера и криминальной драмы с элементами неонового нуара.

Кто работал над сценарием

Сценарий фильма — результат совместных усилий Джона и Эриха Хоберов, Криса Бремнера и Эрика Пирсона. Все они уже имеют опыт работы в жанре экшн, что должно было бы гарантировать плотное действие и закрученные повороты сюжета.

Срочная замена режиссёра

Netflix планировал начать съёмки уже в октябре, поэтому потеря режиссёра за считанные месяцы до старта — серьёзный вызов. Сейчас студия активно ищет нового постановщика, чтобы не сдвигать график. По голливудским меркам это будет гонка на время: согласование кандидатуры, доработка сценария под нового режиссёра и организация съёмочной группы.

Чем занят Майкл Бэй

Сам Бэй, судя по всему, без работы не останется. По информации инсайдеров, он ведёт переговоры с Paramount о возвращении к вселенной "Трансформеров", а также готовит для Universal экранизацию культовой аркадной гонки OutRun. Главную роль в этом проекте сыграет Сидни Суини, звезда "Эйфории" и "Белого лотоса".

