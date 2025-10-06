Конец скорости: Universal устала тратить сотни миллионов на “семью” Вина Дизеля
После успеха десятой части франшизы "Форсаж" студия Universal Pictures решила изменить подход к производству следующего фильма. Несмотря на то что "Форсаж-10" собрал в мировом прокате внушительные 705 миллионов долларов, компания потребовала от создателей одиннадцатой части сократить бюджет с 250 до 200 миллионов. Таким образом, продюсерам предстоит урезать расходы примерно на 50 миллионов без потери качества.
Как "Форсаж" стал одной из главных франшиз Голливуда
История "Форсажа" началась в 2001 году с фильма о подпольных уличных гонках в Лос-Анджелесе. Со временем проект превратился в глобальный блокбастер, сочетающий трюки, шпионские миссии, семейную драму и высокие технологии. За 24 года существования франшиза заработала более 7 миллиардов долларов, став одной из самых прибыльных в истории кино.
Главный герой Доминик Торетто, которого играет Вин Дизель, стал символом верности, дружбы и "семьи". С каждым фильмом ставки росли — вместе с бюджетом. Но теперь студия решила притормозить и вернуть производственный процесс в более экономичные рамки.
"Форсаж-10 стал самым кассовым фильмом франшизы более чем за десятилетие", — сообщает WSJ.
Сравнение бюджетов и сборов
|Фильм
|Год выхода
|Бюджет
|Мировые сборы
|Форсаж 7
|2015
|$190 млн
|$1,51 млрд
|Форсаж 8
|2017
|$250 млн
|$1,23 млрд
|Форсаж 9
|2021
|$225 млн
|$726 млн
|Форсаж 10
|2023
|$340 млн
|$705 млн
|Форсаж 11 (план)
|2027
|$200 млн
|?
Советы шаг за шагом: как сократить расходы в кинопроизводстве
-
Оптимизация съемочных локаций. Использование студийных павильонов и виртуальных декораций может заменить дорогие зарубежные поездки.
-
Рациональное использование CGI. Визуальные эффекты можно применять только там, где они действительно усиливают сцену.
-
Сокращение дублей. Использование систем автоматического монтажа и предварительной визуализации снижает время съемок.
-
Аренда вместо покупки. Камеры, транспорт и техника обходятся дешевле при краткосрочной аренде.
-
Использование партнерских интеграций. Рекламные бренды часто готовы покрыть часть бюджета в обмен на появление в кадре.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: попытка сэкономить на сценарии и актерах.
Последствие: зритель теряет интерес, а фильм не окупает себя.
Альтернатива: сделать ставку на сильную историю и харизму знакомых персонажей, а не на масштаб спецэффектов.
Ошибка: использование неопробованных технологий ради "новизны".
Последствие: затянутое производство и рост расходов.
Альтернатива: применять проверенные инструменты CGI и виртуального продакшна.
Ошибка: чрезмерное количество экшн-сцен.
Последствие: фильм становится перегруженным, теряя эмоциональную составляющую.
Альтернатива: сделать акцент на характерных моментах и напряжении, как в первых частях.
А что если…
А что если "Форсаж-11" станет последним фильмом с Вином Дизелем в роли Торетто? В таком случае создатели, возможно, выберут путь "закрытия круга" — эмоциональный финал, в котором семья Доминика объединится ради последней миссии.
Также обсуждается возвращение Пола Уокера — с помощью визуальных эффектов, архивных кадров и участия его братьев Калеба и Коди. Такой ход станет трогательным прощанием со звездой, а не просто цифровым камео.
FAQ
Когда выйдет "Форсаж-11"?
Съемки планируют начать весной следующего года, а релиз ожидается в 2027 году.
Будет ли в фильме Пол Уокер?
Да, его образ частично воссоздадут при помощи CGI, архивных сцен и участия его братьев.
Почему Universal требует снизить бюджет?
Несмотря на успешные сборы, "Форсаж-10" стал слишком дорогим для студии. Теперь компания стремится оптимизировать расходы, не снижая качества.
Сколько частей будет у франшизы?
По словам Вина Дизеля, одиннадцатый фильм станет завершением основной саги о Доминике Торетто.
Мифы и правда
• Миф: сокращение бюджета испортит фильм.
Правда: снижение расходов может стимулировать творческий подход и вернуть атмосферу первых частей.
• Миф: без гигантских трюков "Форсаж" потеряет зрителей.
Правда: зрители любят героев и эмоции, а не только взрывы.
• Миф: CGI полностью заменит живых актеров.
Правда: технологии лишь помогают воссоздать атмосферу, но не заменяют харизму реальных людей.
Исторический контекст
Первые фильмы о гонках и скорости появились ещё в 1950-х годах, но именно "Форсаж" сделал их массовым явлением.
В 2000-х он определил моду на уличные автомобили, тюнинг, нитроускорители и даже стиль одежды.
Каждая часть отражала эпоху — от уличных разборок до международных миссий и кибершпионов. И теперь, спустя два десятилетия, франшиза возвращается к своим корням — человеческим историям и динамике, а не только трюкам.
Три интересных факта
-
Сцены гонок в первых частях снимались ночью на реальных улицах Лос-Анджелеса без перекрытия движения.
-
За двадцать лет во франшизе сменилось более 150 автомобилей, включая Dodge Charger, Nissan Skyline и Toyota Supra.
-
Вин Дизель лично курирует сценарий последних фильмов, чтобы сохранить дух оригинала.
