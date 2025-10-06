Конец скорости: Universal устала тратить сотни миллионов на “семью” Вина Дизеля

После успеха десятой части франшизы "Форсаж" студия Universal Pictures решила изменить подход к производству следующего фильма. Несмотря на то что "Форсаж-10" собрал в мировом прокате внушительные 705 миллионов долларов, компания потребовала от создателей одиннадцатой части сократить бюджет с 250 до 200 миллионов. Таким образом, продюсерам предстоит урезать расходы примерно на 50 миллионов без потери качества.

Как "Форсаж" стал одной из главных франшиз Голливуда

История "Форсажа" началась в 2001 году с фильма о подпольных уличных гонках в Лос-Анджелесе. Со временем проект превратился в глобальный блокбастер, сочетающий трюки, шпионские миссии, семейную драму и высокие технологии. За 24 года существования франшиза заработала более 7 миллиардов долларов, став одной из самых прибыльных в истории кино.

Главный герой Доминик Торетто, которого играет Вин Дизель, стал символом верности, дружбы и "семьи". С каждым фильмом ставки росли — вместе с бюджетом. Но теперь студия решила притормозить и вернуть производственный процесс в более экономичные рамки.

"Форсаж-10 стал самым кассовым фильмом франшизы более чем за десятилетие", — сообщает WSJ.

Сравнение бюджетов и сборов

Фильм Год выхода Бюджет Мировые сборы Форсаж 7 2015 $190 млн $1,51 млрд Форсаж 8 2017 $250 млн $1,23 млрд Форсаж 9 2021 $225 млн $726 млн Форсаж 10 2023 $340 млн $705 млн Форсаж 11 (план) 2027 $200 млн ?

Советы шаг за шагом: как сократить расходы в кинопроизводстве

Оптимизация съемочных локаций. Использование студийных павильонов и виртуальных декораций может заменить дорогие зарубежные поездки. Рациональное использование CGI. Визуальные эффекты можно применять только там, где они действительно усиливают сцену. Сокращение дублей. Использование систем автоматического монтажа и предварительной визуализации снижает время съемок. Аренда вместо покупки. Камеры, транспорт и техника обходятся дешевле при краткосрочной аренде. Использование партнерских интеграций. Рекламные бренды часто готовы покрыть часть бюджета в обмен на появление в кадре.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытка сэкономить на сценарии и актерах.

Последствие: зритель теряет интерес, а фильм не окупает себя.

Альтернатива: сделать ставку на сильную историю и харизму знакомых персонажей, а не на масштаб спецэффектов.

Ошибка: использование неопробованных технологий ради "новизны".

Последствие: затянутое производство и рост расходов.

Альтернатива: применять проверенные инструменты CGI и виртуального продакшна.

Ошибка: чрезмерное количество экшн-сцен.

Последствие: фильм становится перегруженным, теряя эмоциональную составляющую.

Альтернатива: сделать акцент на характерных моментах и напряжении, как в первых частях.

А что если…

А что если "Форсаж-11" станет последним фильмом с Вином Дизелем в роли Торетто? В таком случае создатели, возможно, выберут путь "закрытия круга" — эмоциональный финал, в котором семья Доминика объединится ради последней миссии.

Также обсуждается возвращение Пола Уокера — с помощью визуальных эффектов, архивных кадров и участия его братьев Калеба и Коди. Такой ход станет трогательным прощанием со звездой, а не просто цифровым камео.

FAQ

Когда выйдет "Форсаж-11"?

Съемки планируют начать весной следующего года, а релиз ожидается в 2027 году.

Будет ли в фильме Пол Уокер?

Да, его образ частично воссоздадут при помощи CGI, архивных сцен и участия его братьев.

Почему Universal требует снизить бюджет?

Несмотря на успешные сборы, "Форсаж-10" стал слишком дорогим для студии. Теперь компания стремится оптимизировать расходы, не снижая качества.

Сколько частей будет у франшизы?

По словам Вина Дизеля, одиннадцатый фильм станет завершением основной саги о Доминике Торетто.

Мифы и правда

• Миф: сокращение бюджета испортит фильм.

Правда: снижение расходов может стимулировать творческий подход и вернуть атмосферу первых частей.

• Миф: без гигантских трюков "Форсаж" потеряет зрителей.

Правда: зрители любят героев и эмоции, а не только взрывы.

• Миф: CGI полностью заменит живых актеров.

Правда: технологии лишь помогают воссоздать атмосферу, но не заменяют харизму реальных людей.

Исторический контекст

Первые фильмы о гонках и скорости появились ещё в 1950-х годах, но именно "Форсаж" сделал их массовым явлением.

В 2000-х он определил моду на уличные автомобили, тюнинг, нитроускорители и даже стиль одежды.

Каждая часть отражала эпоху — от уличных разборок до международных миссий и кибершпионов. И теперь, спустя два десятилетия, франшиза возвращается к своим корням — человеческим историям и динамике, а не только трюкам.

