© commons.wikimedia.org by Steffen Prößdorf is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:14

ИИ от Google получил скрытое преимущество: пользователи почувствуют разницу сразу

Google представила ускоренную модель ИИ Gemini 3 Flash — GizmoChina

Google продолжает ускорять развитие своих ИИ-сервисов, делая ставку не только на качество ответов, но и на скорость их получения. Новая версия чат-бота ориентирована на сценарии, где важна мгновенная реакция без потери функциональности. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Ускоренная версия Gemini

Компания Google официально представила новую модель искусственного интеллекта Gemini 3 Flash. Она позиционируется как более быстрая версия чат-бота, которая при этом сохраняет ключевые возможности старшей модели Gemini 3 Pro — продвинутые рассуждения, мультимодальный анализ и работу с инструментами.

По заявлению разработчиков, Gemini 3 Flash демонстрирует лучшие результаты по сравнению с предыдущей моделью Gemini 2.5 Flash. В ряде тестов новая версия показала себя эффективнее даже Gemini 2.5 Pro, оставаясь при этом заметно более экономичной и менее требовательной к вычислительным ресурсам.

В отдельных оценках, связанных с мультимодальной логикой, выполнением рабочих процессов и использованием инструментов, модель достигает уровня Gemini 3 Pro или превосходит его.

Возможности для разработчиков

Для разработчиков запуск Gemini 3 Flash означает расширение поддержки ресурсоемких сценариев. Модель рассчитана на задачи анализа видео, извлечения данных, визуальных ответов на запросы и создания агентских приложений. При этом она оптимизирована для работы в режиме реального времени и масштабного развертывания.

Разработчики Google подчеркивают, что сниженные требования к вычислительным мощностям делают новую модель более доступной для интеграции в продукты с высокой нагрузкой. Это особенно важно для сервисов, работающих с большим числом одновременных запросов.

За счет баланса между скоростью и функциональностью Gemini 3 Flash рассматривается как универсальное решение для повседневных и профессиональных задач.

Интеграция в экосистему Google

Gemini 3 Flash уже стала моделью по умолчанию в приложении Gemini, заменив Gemini 2.5 Flash. Пользователям доступны два режима работы: для получения быстрых ответов и для решения более сложных задач, требующих глубокого анализа.

Отдельно Google сохраняет доступ к Gemini 3 Pro, которая предназначена для продвинутых вычислений и программирования. Кроме того, новая модель станет основным ИИ-движком для специального режима искусственного интеллекта в глобальном поиске Google, что позволит системе обрабатывать более сложные и многосоставные запросы.

