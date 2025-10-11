Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Осенние образы
Осенние образы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:38

Один свитер вместо десяти: как выбрать ту самую вещь, которая заменит весь гардероб

Кардиганы, свитеры с шотландским узором и оверсайз-модели стали ключевыми вещами сезона

Пора обновить гардероб, ведь холода уже на подходе. Но не спешите скупать десятки свитеров — достаточно одного, если выбрать правильно. В этом сезоне мода на трикотаж делает ставку на качество, уют и выразительность. Дизайнеры предлагают три ключевых направления, в которых сочетаются комфорт и стиль, — от классики с изюминкой до объемных моделей, в которые хочется укутаться целиком.

Трикотаж как модный акцент

Свитер перестал быть просто тёплой вещью, спрятанной под пальто. Он стал центральным элементом образа, вокруг которого строится весь аутфит. Модные показы осени и зимы 2025 года подтвердили: именно свитер задаёт тон. Актуальны не только цвета и фактура, но и детали — пуговицы, воротники, узоры. В тренде изделия, которые можно надеть в офис, на прогулку или на вечерний ужин, не теряя элегантности.

1. Кардиганы с характером

Кардиганы возвращаются на подиумы, но уже не в виде скучных "бабушкиных" вещей. Молнии, крупные пуговицы, фактурная вязка и мягкая пряжа — всё это делает их стильным выбором. Модели можно носить как верхнюю одежду в тёплые дни или как слой под пальто, создавая многослойный образ.

Цветовая палитра сезона вдохновлена природой: глубокий бордовый, коричневый, зелёный мох, кирпичный оттенок и карамель. Эти цвета легко комбинируются с базовыми джинсами, юбками-миди и пальто цвета капучино. Для акцента выбирайте кардиганы с необычными пуговицами, вышивкой или накладными карманами — такие детали придают наряду индивидуальность.

"Тот, кто говорит, что свитер не может быть сексуальным, не понимает моды!", — заявил стилист Джейсон Арчер.

Кардиган на молнии можно носить тремя способами: застегнуть полностью, расстегнуть наполовину или просто накинуть на плечи. В каждом варианте он будет смотреться по-разному — от уютного до нарядного.

2. Шотландский мотив — "fair isle"

Шерстяные свитера с традиционными узорами из Шотландии переживают настоящий ренессанс. Круглые орнаменты, повторяющиеся линии и приглушённые тона — всё это делает такие вещи узнаваемыми. Они ассоциируются с уютом, природой и деревенской романтикой, но в современной интерпретации выглядят по-настоящему модно.

Один из главных трендов — сочетание классического узора с современным кроем: водолазки, оверсайз-модели и короткие варианты под брюки с завышенной талией. В магазинах чаще встречаются комбинации кремового, серого, чёрного и бежевого, но стоит обратить внимание и на цветные акценты — синее, терракотовое или даже золотистое плетение добавит глубины.

Шотландский свитер хорошо смотрится с твидовыми брюками, джинсами или кожаной юбкой. Дополните образ шапкой-бини или помадой глубокого винного оттенка — и получите гармоничный лук для холодного сезона.

3. Чем объемнее, тем лучше

Мягкие и массивные свитера — символ комфорта. В этом сезоне дизайнеры делают ставку на максимальный объём: длинные рукава, свободный крой и крупная вязка. Такие модели создают ощущение, будто вы закутаны в плед, и при этом остаются невероятно стильными.

Главное правило — баланс. Если свитер oversize, низ должен быть более лаконичным: узкие джинсы, юбка-карандаш или легинсы. Это создаёт пропорции и делает образ современным. Модели с высоким горлом заменяют шарф, а фактурная пряжа добавляет тепла и уюта.

Свитер можно носить навыпуск или заправить переднюю часть в пояс — оба варианта уместны. Универсальные оттенки — сливочный, серый, тёплый белый — подойдут к любой верхней одежде, будь то пуховик, тренч или пальто из шерсти.

Сравнение

Тип свитера

Особенности

С чем носить

Лучшие цвета

Кардиган на молнии

Удобен для многослойных образов

Джинсы, юбка, пальто

Бордовый, зелёный, коричневый

Шотландский "fair isle"

Узоры и традиционный крой

Брюки, джинсы, твид

Кремовый, серый, чёрный

Объемный оверсайз

Максимальный комфорт

Узкие брюки, юбка-карандаш

Белый, серый, бежевый

Советы шаг за шагом: как выбрать идеальный свитер

  1. Определите, где вы чаще будете его носить — дома, в офисе или на улице.
  2. Обратите внимание на состав: шерсть мериноса, альпака или кашемир прослужат дольше.
  3. Примерьте несколько фасонов: оверсайз подходит не всем, а кардиган визуально вытягивает силуэт.
  4. Тестируйте текстуру — мягкий трикотаж не должен колоться.
  5. Проверьте швы и качество вязки: чем плотнее, тем лучше удерживается тепло.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать 100% синтетику.
    Последствие: быстрое скатывание, отсутствие тепла.
    Альтернатива: смесовые ткани с 30-50% шерсти.
  • Ошибка: покупать слишком тонкий свитер.
    Последствие: он теряет форму и не греет.
    Альтернатива: выбирайте плотный трикотаж средней вязки.
  • Ошибка: брать черный или серый "на всякий случай".
    Последствие: образ теряет выразительность.
    Альтернатива: добавьте тёплые оттенки — корица, вино, оливковый.

А что если…

Если вы работаете удалённо и хотите один универсальный свитер, выбирайте модель с воротом-поло или короткой молнией. Он подойдёт и для зум-встреч, и для прогулок. Добавьте золотые украшения или шёлковый шарф — и простой образ превратится в стильный.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Универсальность — подходит под любой стиль

Требует правильного ухода (стирка, сушка)

Тепло и комфорт в холодное время года

Может растягиваться при неправильном хранении

Легко комбинируется с обувью и аксессуарами

Объёмные модели могут утяжелять фигуру

FAQ

Как выбрать свитер, чтобы он не кололся?
Выбирайте натуральную пряжу с добавлением кашемира или вискозы. При покупке попробуйте приложить изделие к шее — если неприятных ощущений нет, материал качественный.

Что лучше — машинная или ручная вязка?
Ручная вязка ценится за уникальность, но машинная обеспечивает идеальные пропорции и долговечность.

Мифы и правда

  • Миф: чем плотнее свитер, тем теплее.
    Правда: важна не только плотность, но и состав — синтетика не удерживает тепло.
  • Миф: свитера оверсайз идут всем.
    Правда: при низком росте они могут "съедать" фигуру, лучше выбирать укороченные варианты.
  • Миф: кашемир нельзя стирать дома.
    Правда: можно, если использовать режим деликатной стирки и мешок для белья.

3 интересных факта

  • Первые свитеры появились как форма рабочей одежды у рыбаков Северной Европы.
  • Кардиган назван в честь графа Кардигана, британского военачальника XIX века.
  • Шотландские узоры "fair isle" изначально использовались как обереги от холода и злых духов.

Исторический контекст

Свитеры вошли в моду в начале XX века, когда спортивная одежда стала частью повседневного гардероба. В 1950-х их активно носили голливудские актрисы, а в 1990-х — рок-звёзды и дизайнеры, сочетая с кожаными куртками и джинсами. Сегодня мода вновь обращается к уюту и функциональности, объединяя комфорт и стиль.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дерматологи: частые укладки и горячая вода ускоряют повреждение тонких волос сегодня в 16:31
Волосы становятся тоньше не от природы, а от привычек — проверьте, не губите ли вы их сами

Почему волосы становятся тонкими и ломкими, какие ошибки мешают им восстановиться и как вернуть им объем без вреда — рассказываем с советами и таблицей ухода.

Читать полностью » Кардиолог Ченг-Хан Чен: даже короткие упражнения дважды в день укрепляют сердечно-дыхательную систему сегодня в 15:34
Нехватка времени больше не оправдание: движение, которое спасает сердце

Короткие тренировки могут изменить ваше здоровье не хуже длительных. Увеличьте физическую активность за счет 'перекусов движением' — 5 минут в день.

Читать полностью » Дарсонваль и пилинг кожи головы доказали эффективность в стимуляции роста волос сегодня в 15:25
Волосы растут медленно не просто так — вот что действительно мешает им стать густыми

Чтобы волосы снова стали густыми и блестящими, нужен не один шампунь, а комплексный уход. Рассказываем, с чего начать восстановление и как добиться стабильного роста.

Читать полностью » Кардиолог Гаврилюк рассказала, как короткие перерывы на работе снижают риск инфаркта и инсульта сегодня в 14:14
Малоподвижная жизнь — новая эпидемия: как спасти сосуды, не вставая далеко от стола

Даже короткие движения могут укрепить сердце. Почему офисным работникам важна нетренировочная активность и как добавить движение в рабочий день?

Читать полностью » Нарушение микрофлоры кишечника приводит к аутоиммунным реакциям — гастроэнтеролог Валерия Антюфеева сегодня в 14:08
Когда кишечник объявляет войну телу: как дисбактериоз разрушает иммунитет и настроение

Дисбактериоз может не только ухудшить пищеварение, но и повлиять на иммунную систему, здоровье кожи и психоэмоциональное состояние. Как восстановить баланс микрофлоры — читайте в статье.

Читать полностью » Иммунолог предупредила, что инфекционный мононуклеоз может истощать иммунную систему сегодня в 13:40
Болезнь, после которой не хватает сил даже дышать: что нужно знать о мононуклеозе

Усталость, высокая температура и боль в горле — не всегда простуда. Как распознать инфекционный мононуклеоз и почему его лечение требует времени и покоя?

Читать полностью » Клубника укрепляет иммунитет и снижает воспаление — врач-нутрициолог Екатерина Гузман сегодня в 13:08
Маленькая ягода с большими способностями: неожиданные доказанные эффекты клубники для здоровья

Клубника — не только вкусная ягода, но и полезный суперфуд. Узнайте, как она поддерживает здоровье и укрепляет иммунитет.

Читать полностью » Врач Демьяновская: молочные продукты и рыба улучшают состояние суставов при подагре сегодня в 12:34
Питание против боли: как изменить рацион, чтобы подагра не вернулась

Невролог рассказала, какие продукты помогают замедлить разрушение суставов при подагре и почему белки животного происхождения полезнее, чем мясо.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Зимой трещины на пятках появляются чаще из-за сухого воздуха и отсутствия сальных желёз
Наука
Исследователи создали работающие почечные органоиды из стволовых клеток
Дом
Исследование: слой накипи в чайнике увеличивает расход электроэнергии на 10 %
Технологии
Бюрократия ЕС задержала внедрение шведской краски, снижающей расход топлива судов на 40%
Питомцы
Ветеринар Виктория Романовская дала пошаговый план поиска пропавшего животного
Авто и мото
"Автостат": Lada лидирует среди пятилетних автомобилей на вторичном рынке России
Туризм
Эксперты АТОР рекомендовали выбирать стыковочное время не менее 4–6 часов при международных перелётах
Садоводство
Плюсы и минусы популярных материалов для дачных заборов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet