Девушка в белой пижаме
© freepik.com by halayalex is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:19

Бермуды, бельевые шорты и вьетнамки: почему мода делит общество на два лагеря

Топ-5 самых спорных трендов моды этого сезона: к чему готовиться

В мире моды есть явления, которые мгновенно завоёвывают подиумы и соцсети, но в повседневной жизни вызывают споры и недоумение. Об этом пишет автор блога, рассуждая о самых обсуждаемых трендах сезона.

Эксперты отмечают, что современная мода развивается в двух параллельных мирах. Один из них живёт показами, стритстайлом и инфлюэнсерами, другой — далёк от индустрии и смотрит на тренды со стороны. По словам автора, каждый мир имеет право на существование, но важно сохранять уважение: "Мне претит, когда одни ругают моду и высмеивают модниц, другие — называют женщин колхозницами и старомодными".

Отдельная особенность заключается в том, что многие новинки доходят до широких масс уже к концу своего "жизненного цикла". Это объясняется простой психологией: человеку нужно время, чтобы привыкнуть к чему-то непривычному. Автор честно признаётся: "Я и сама себя не раз ловила на том, что какой-то новый тренд у меня вызывает отторжение, а через некоторое время начинает нравиться".

Бермуды: строгая мода для смелых

Одним из главных предметов обсуждения этим летом стали бермуды. Эти удлинённые шорты уже несколько сезонов удерживают позиции в модных подборках, но далеко не всем они по душе. Критики считают, что такая модель "беспощадна" к пропорциям и может украсить далеко не каждую фигуру. Впрочем, автор блога отмечает, что удачные примеры тоже встречаются, и всё зависит от умения составить образ.

Бельевые шорты и топы

Следующий спорный тренд — бельевые шорты с кружевом. В этом сезоне они стали символом смелости и открытости. "Этим летом они как настоящий маячок самых модных", — пишет автор. Но реакция публики разделилась: одни видят в этом стиль, другие не понимают, как можно выйти на улицу в том, что напоминает пижаму.

При этом многое зависит от возраста и восприятия. То, что кажется нормальным в 20-30 лет, в 50 уже может восприниматься иначе. Под ту же категорию попадают и бельевые топы, хотя они вызывают меньше споров.

Аладдины: восточный колорит в повседневности

Брюки-шаровары, известные как "аладдины", неожиданно ворвались в моду этим летом. Для автора этот тренд стал личным экспериментом: "Здесь я прошла все стадии принятия — гнев, отрицание, торг и … даже заказала себе бюджетный вариант с Али". Подобные модели явно выделяются на фоне привычных широких брюк и становятся тем самым акцентом, который понимают далеко не все.

Вьетнамки: от пляжа к городу

Споры не утихают и вокруг вьетнамок. Сегодня они появляются даже в городских образах, а модные бренды, включая Chanel, выпускают дорогие варианты такой обуви. Тем не менее часть аудитории считает её исключительно пляжной.

Автор делится своим опытом: к вьетнамкам можно привыкнуть, хотя они и не всегда удобны. "Пару носок со стикером от мозолей, и я уже в них могу провести весь день", — отмечает она. Всё же выбор обуви зависит от образа жизни и активности.

"Мыльницы": от отказа к любви

Ещё один неоднозначный тренд — обувь, получившая в народе название "мыльницы". Ещё год назад многие, включая автора, категорически отвергали её. "Нет, ну такое я точно не куплю", — признаётся она. Но со временем вкус изменился, и сегодня такие модели стали любимыми в её гардеробе.

Интересно, что подобная трансформация восприятия — довольно частое явление. Психологи отмечают: чем больше человек сталкивается с непривычным элементом, тем выше шанс, что он со временем начнёт воспринимать его положительно.

Мир моды остаётся пространством для экспериментов и провокаций. Тренды, вызывающие резонанс, часто становятся именно теми маркерами, по которым можно определить, кто готов идти в ногу со временем, а кто предпочитает классику.

Автор блога подводит итог: мода всегда будет спорной, а её сила — в умении вызывать эмоции. Вопрос лишь в том, к какому лагерю присоединимся мы сами.

