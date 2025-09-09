Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:56

Минимализм перестал быть скучным: асимметрия и "ошибки" покоряют подиумы

Дизайнеры назвали ключевые тенденции осени 2025: твид, кожа и кружево

Осень 2025 обещает стать временем неожиданных модных решений: дизайнеры предлагают сочетать уют и эксцентричность, классику и дерзость. В центре внимания — мягкие фактуры, насыщенные оттенки и игра с пропорциями. Главный тон сезона — фиолетовый: он уверенно вытесняет чёрный и становится базовым цветом гардероба.

Английская деревня в стиле подиума

Твидовые пальто, длинные юбки и уютные пледы этой осенью смотрятся не по-провинциальному, а роскошно. Образы, вдохновлённые традиционной английской деревней, появились в коллекциях Burberry, Ralph Lauren и Louis Vuitton. Они напоминают о наследии старинных поместий, где после верховой прогулки можно прямо в ботфортах отправиться на ужин при свечах.

Минимализм с изюминкой

Сдержанный крой не значит скучный. На первый взгляд простые платья и костюмы превращаются в произведение искусства благодаря асимметрии, неожиданным драпировкам и "неправильным" пропорциям. The Row и Victoria Beckham доказали: минимализм может быть ярким, если в нём есть элемент неожиданности.

Академический шик

Этот тренд создаёт настроение интеллектуального тепла. Твидовые жакеты, жилеты, мягкие брюки и рубашки с воротничками будто переносят нас в атмосферу университетских кампусов. Это не "стиль школьницы", а образ взрослой и уверенной женщины, которая и читает сложные тексты, и умело комбинирует вещи.

Кружево в духе декаданса

Белое, чёрное, прозрачное — кружево стало материалом для смелых комбинаций. Dior, McQueen и Zimmermann предложили платья, в которых легко представить героинь французского артхауса. Секрет стиля — многослойность: майка под кружево, сверху пальто, и образ сразу становится драматичным и живым.

Кожа как символ статуса

Этой осенью кожа перестаёт ассоциироваться с байкерскими куртками. Дизайнеры предлагают носить длинные пальто, свободные шорты и рубашки из кожи в духе "weekend в Монте-Карло". Hermès и Fendi сделали ставку на тотал-лук, в котором каждая деталь говорит о роскоши и характере.

Фиолетовый — новый чёрный

Оттенки баклажана, ультрафиолета и сирени становятся главным цветовым решением. Lanvin и Miu Miu показывают, как носить фиолетовый с чёрным, красным или молочным. В любом сочетании он выглядит благородно, при этом добавляя дерзости.

Баланс строгости и лёгкости

Стиль "нарочно непринуждённый" выходит на первый план. Сумки с чёткой формой и мягкие сапоги создают эффект, будто образ собран без усилий, но при этом выглядит идеально. Такой трюк особенно ценится в уличной моде: кажется, что вы просто вышли из дома, а на деле попали в объектив фотографа.

Зебра вместо леопарда

Животные принты остаются, но меняют характер. Леопард уступает место графичной зебре. Этот узор можно встретить у Balmain и Nina Ricci, особенно в аксессуарах. В городе он смотрится свежо и современно, не перегружая образ.

Шубы в стиле 70-х

Яркие, объёмные, с намёком на рок-н-ролльный драйв. Такие модели напоминают о концертах 70-х и духе свободы. Miu Miu и Valentino предложили шубы, которые не прячут от холода, а создают настроение. Это выбор тех, кто хочет выделиться из толпы.

Эта осень показывает: мода становится гибкой и многослойной. Она позволяет сочетать классику с дерзостью, а уют — с экстравагантностью. Главное правило сезона — носить вещи так, чтобы они отражали настроение, а не только тренды.

